В Пензе представили микроавтобус «Лаборатории безопасности»

23.11.2020 | 20:19

Лаборатория безопасности на колесах появилась в Пензенской области. Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма располагается внутри современного микроавтобуса. В салоне машины - велосипеды, демонстрационные стенды, макеты, элементы, с помощью которых можно смоделировать городские перекрестки. Все это оборудование поможет школьникам научиться правильно вести себя на проезжей части.

«Государство, правительство Пензенской области, Президент РФ ставят задачи обнулить цифры по детскому дорожно-транспортному травматизму. Это прописано в госпрограмме до 2030 года. Мы будем к этому стремиться, будем к этому идти с помощью лаборатории безопасности», - пояснил врио начальника Управления транспорта Пензенской области Сергей Буйлов.

Мобильный комплекс будет работать на базе областного центра развития творчества детей и юношества. Занятия специалисты станут проводить на территории всех районов региона.

За один год минимум 10 000 школьников побывают на уроках безопасности.

«Нам были предоставлены ставки, приняты необходимые люди, они прошли необходимое обучение. Комплекс делится на два этапа: передвижной блок и та часть, которая стационарно монтируется на базе нашего центра. Мы сможем пензенских детей приглашать к нам для прохождения обучения по этим блокам и также посещать отдаленные уголки области», - отметил директор областного центра развития творчества детей и юношества Сергей Холюков.

Одним из первых с мобильной лабораторией безопасности познакомился глава региона. Иван Белозерцев осмотрел оборудование, пообщался со специалистами.

«Месяц-два поработаем, посмотрим, насколько это эффективно. Если будет эффективно, то выделим средства - еще машину, а то и две приобретем», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Занятия с помощью мобильной лаборатории будут проводить по нескольким направлениям. Например, «Движение на транспорте», «Велосипед», «Пешеход».

Также специалисты говорят о том, что и родители школьников должны регулярно напоминать своим детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения.