Пенза получит новую 4 МВт энергоэффективную подстанцию

23.11.2020 | 09:39

«Пензенский электромеханический завод» приступил к монтажу 4 МВт энергоэффективной трансформаторной подстанции в строящемся жилом комплексе «Зеландия» на улице Стасова, 2а, который возводит СГ «Рисан».

Оборудование, сделанное на заводе, уже установлено во многих российских городах. Помимо Пензы, это Москва, Тверь, Владимир, Саратов, Санкт-Петербург, Саранск, Ульяновск, Новосибирск, Ханты-Мансийск.

Партнерами предприятия являются такие крупные компании, как «МРСК Волги», «Алмаз», «Пензенская горэлектросеть», «Электроприбор», «Васильевский бройлер», «Маяк», «Транснефть», «Югра», «Владимирский стандарт».

Несколько дней назад с ходом производства подстанций ознакомился врио министра промышленности и инновационной политики области Михаил Торгашин.

«Оборудование отвечает самым современным стандартам и требованиям. Преимуществами оборудования являются: мобильность - продукцию можно транспортировать автотранспортом; высокотехнологичные материалы с отличными показателями по теплопроводности и негорючести; надежность - КТП обеспечивает мгновенное переключение потребителей с одной линии электроснабжения на другую. Все это выводит продукцию завода на новый уровень комфорта и стабильности в электроснабжении», - отметил Михаил Торгашин.

О производимом оборудовании министру рассказал генеральный директор предприятия Роман Амстиславский.

«В КТП мы устанавливаем камеры КСО и панели ЩО собственного производства. 90% комплектующих - это оборудование российских производителей. Однако, по требованиям заказчиков, используются комплектующие таких известных брэндов, как Schneider Electric, АВВ, Siemens и другие. Сегодня перед нами стоит ответственная задача в сжатые сроки изготовить и произвести монтаж подстанций. Планируем, что успешно выполним поставленную задачу, а наше оборудование поможет обеспечить комфортные условия жизни людей», - подчеркнул он.

Роман Амстиславский успешно руководит деятельностью предприятия «Пензенский электромеханический завод» с 2007 года. Предприниматель также известен как политический деятель и активист, занимающийся благотворительностью, реализующий проекты помощи инвалидам. Он с детства является человеком с ограниченными возможностями, однако это совсем не помешало ему самостоятельно добиться успеха.