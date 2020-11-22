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Общество

На нескольких улицах в Пензе установлен карантин по бешенству

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Двухмесячный карантин наложен на территорию Пензы-IV, а точнее на улицы Литвинова, Северную, Саранскую. Согласно постановлению губернатора, это связано с выявлением очага и ликвидацией бешенства животных в неблагополучном пункте. Больной пес находился в приюте «Рука помощи бездомным животным» на Саранской.

«Собачку привезли, сказали, что у нее черепно-мозговая. Но признаки у нее были схожие с бешенством. Поэтому мы ее изолировали в помещение без животных, от всех отгородили. Перчатки, костюмы - все как положено. Врач сказал наблюдать в течение нескольких дней. Но собачка умерла в течение двух дней», - рассказала волонтер приюта Нина Парамонова.

В ветеринарной лаборатории выяснили: зверь болел бешенством. В приюте немедленно сделали прививки всем, кто там находился. Теперь в течение двух месяцев из него нельзя брать животных, также волонтеры не могут никого принять.

На Саранской, ближайших - Литвинова, Северной - комиссия во главе с ветеринарами проведет подворный обход, специалисты проверят условия содержания зверей, осмотрят каждого.

«У меня у самого собака. Не вакцинировали, он у меня и так хороший пес», - выразил свою позицию один из горожан.

Прививать будут всех вынужденно. Если состояние питомца вызовет подозрение, его оставят под наблюдением. Зараженных усыпят.

«Водобоязни у животных не бывает. Это характерный признак для человека. Но невозможность принятия еды - это да. Затрудненное дыхание, глотание, потому что паралич глотки наступает уже на тяжелых стадиях. А вначале очень сложно разобраться: животное, наоборот, может ласкаться, может быть агрессивным. Это коварное очень заболевание», - подчеркнула зам. главного врача городской станции по борьбе с болезнями животных Ирина Виноградова.

Ветеринары напоминают: ежегодная вакцинация независимо от возраста животного - лучшее предупреждение смертельно опасной инфекции.

На неблагополучной территории запрещены выставки зверей, торговля собаками и кошками, их нельзя увозить с указанных улиц.

В период карантина на Саранской, Северной, Литвинова отловят всех бездомных четвероногих.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Отловите еще на Ново-казанской 6б, устали жаловаться всем. Хоть Путину пиши.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«У меня у самого собака. Не вакцинировали, он у меня и так хороший пес», - выразил свою позицию один из горожан.
Оштрафовать этого дурака. Собаку передать в добрые руки.

Гость||

Загребли этими собаками. Скоро всю Пензу изх за них на карантин закроют. Собака должна жить во дворе, а ни как не в квартире.

Гость||

ДОЖДАЛИСЬ...

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
«У меня у самого собака. Не вакцинировали, он у меня и так хороший пес», - выразил свою позицию один из горожан.
Оштрафовать этого дурака. Собаку передать в добрые руки.
Тебя оштрафовать, что ты такой дурак

Гость||

Это потому, что вы масочный режим не соблюдаете.

Гость||

а я такую собаку видел на ул.московской около здания № 75

Гость||

Факт видел эту псину в такси ехала без маски потом в торговый центр поперлась хорошо не пустили

Гость||

Каждое утро в остановочном павильоне на ул. Чехова приезжающий с ул. Ладожской Анатолий Паначев нагло торгует сигаретами, прикармливает бродячих собак. Полиция и администрация Железнодорожного района мзду от него имеют?

Гость||

Гость писал(a):

Факт видел эту псину в такси ехала без маски потом в торговый центр поперлась хорошо не пустили
А потом в твоем зеркале.

Гость||

20.28, опять дурачок от зеркал кончает.

Имя: Гость
Комментарий:

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