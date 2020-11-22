На нескольких улицах в Пензе установлен карантин по бешенству

22.11.2020 | 17:00

Двухмесячный карантин наложен на территорию Пензы-IV, а точнее на улицы Литвинова, Северную, Саранскую. Согласно постановлению губернатора, это связано с выявлением очага и ликвидацией бешенства животных в неблагополучном пункте. Больной пес находился в приюте «Рука помощи бездомным животным» на Саранской.

«Собачку привезли, сказали, что у нее черепно-мозговая. Но признаки у нее были схожие с бешенством. Поэтому мы ее изолировали в помещение без животных, от всех отгородили. Перчатки, костюмы - все как положено. Врач сказал наблюдать в течение нескольких дней. Но собачка умерла в течение двух дней», - рассказала волонтер приюта Нина Парамонова.

В ветеринарной лаборатории выяснили: зверь болел бешенством. В приюте немедленно сделали прививки всем, кто там находился. Теперь в течение двух месяцев из него нельзя брать животных, также волонтеры не могут никого принять.

На Саранской, ближайших - Литвинова, Северной - комиссия во главе с ветеринарами проведет подворный обход, специалисты проверят условия содержания зверей, осмотрят каждого.

«У меня у самого собака. Не вакцинировали, он у меня и так хороший пес», - выразил свою позицию один из горожан.

Прививать будут всех вынужденно. Если состояние питомца вызовет подозрение, его оставят под наблюдением. Зараженных усыпят.

«Водобоязни у животных не бывает. Это характерный признак для человека. Но невозможность принятия еды - это да. Затрудненное дыхание, глотание, потому что паралич глотки наступает уже на тяжелых стадиях. А вначале очень сложно разобраться: животное, наоборот, может ласкаться, может быть агрессивным. Это коварное очень заболевание», - подчеркнула зам. главного врача городской станции по борьбе с болезнями животных Ирина Виноградова.

Ветеринары напоминают: ежегодная вакцинация независимо от возраста животного - лучшее предупреждение смертельно опасной инфекции.

На неблагополучной территории запрещены выставки зверей, торговля собаками и кошками, их нельзя увозить с указанных улиц.

В период карантина на Саранской, Северной, Литвинова отловят всех бездомных четвероногих.