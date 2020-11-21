Пензенцам рассказали о пользе интуитивного рисования

21.11.2020 | 19:45

Известная в Пензе мастерица Галина Михотина открыла для себя новый вид изобразительного искусства. Она называет его арт-терапией.

Устав сидеть дома в период самоизоляции, педагог дополнительного образования решила заняться интуитивным рисованием. Женщина выяснила, что правое полушарие головного мозга отвечает за чувства, левое - за рассудок. И расписные матрешки с пасхальными яйцами ушли на второй план.

«В данный момент я, наверное, отключила все понимание и осознание реальности и просто углубилась - с некой опаской для себя, потому что никогда в такой технике не рисовала. Я благодарна, что этот год дал мне возможность творить», - рассказала художница.

Галина Михотина поняла, что картины хорошего качества можно создавать и без специального образования - при определенном настроении интуиция сама движет кистью.

В музее народного творчества мастерица провела мастер-класс по рисованию жар-птицы.

«Никому не хочется грустить - все хотят радоваться и жить дальше. А тут нет никаких правил, кроме представлений: вот в этом углу хочу сделать темно, например. Это просто чудо, я поняла, что покупать краски и холсты лучше, чем даже еду!» - отметила Галина Михотина.

Арт-терапия помогает почувствовать себя абсолютно здоровым человеком.