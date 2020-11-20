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Общество

В Пензенской области изменен размер прожиточного минимума пенсионера

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На сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 20 ноября, депутаты приняли решение об изменении размера прожиточного минимума пенсионера на 2021 год.

Как пояснил врио министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан, это связано с тем, что показатель в целом по Российской Федерации на 2021 год увеличился c 9 498 до 10 022 рублей.

Ранее пензенские законодатели установили прожиточный минимум пенсионера на 2021 год в размере 8 404 рубля. Теперь он повысился до 8 540 (на 136 рублей).

Величина прожиточного минимума пенсионера - показатель, который требуется для начисления социальной доплаты к пенсии. В 2017-м сумма составляла 7 835 рублей, в 2018-м - 7 861, с 2019-го она оставалась неизменной - 8 404 рубля.

За изменения депутаты проголосовали единогласно.

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Гость||

Сила!

Гость||

Это прорыв ?

Гость||

Круто!

Гость||

Ну теперь наши пенсионеры зажируют!!!

Гость||

Заботятся как о себе

Гость||

penzainform.ru писал(a):

показатель в целом по Российской Федерации на 2021 год увеличился c 9 498 до 10 022 рублей
penzainform.ru писал(a):
пензенские законодатели установили прожиточный минимум пенсионера на 2021 год в размере 8 404 рубля. Теперь он повысился до 8 540 (на 136 рублей).
Значит у нас сильно ниже российского. Это только в Пензенской области так?

Гость||

Гость писал(a):

Ну теперь наши пенсионеры зажируют!!!
На 136 рублей!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

по Российской Федерации на 2021 год увеличился c 9 498 до 10 022 рублей.
penzainform.ru писал(a):
пензенские законодатели установили прожиточный минимум пенсионера на 2021 год в размере 8 404 рубля
Это что за хрень, я вас спрашиваю? Пензенские законодатели самые жадные или же самые глупые? По России значит 10022 рубля, а для пензенских 8404 рубля! Пензенским пенсионерам законодатели урезали паёк на 20% по сравнению с остальными. объясните такой геноцид!!

Гость||

Гость писал(a):

На 136 рублей!
Теперь новая проблема, куда реализовать такое количество денежных масс. Уржаться просто можно. 2 доллара подали.

Гость||

Депутаты проголосовали единогласно, ну так не им вертеться, выкручиваться, считать каждую копейку ..не им, потому двумя руками за!

Гость||

Ну теперь я могу начать копить денежку на ВИЛЛУ в Италии. УРААААА!!!!! Мечта сбылась ))))

Гость||

Побежала мешок шить! Это ж какие деньжищи !(((

Гость||

Просто смешно читать, прибавили что то там ..на четыре ковриги хлеба...и считают это за подвиг..Да, где мы живём, пропасть в доходах между нуворишами и населением такая, страшно даже смотреть.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Теперь он повысился до 8 540 (на 136 рублей).
вот теперь заживём )))

Гость||

Чур на круиз вокруг Европы я первый!

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Имя: Гость
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