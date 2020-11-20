В Пензенской области изменен размер прожиточного минимума пенсионера

20.11.2020 | 10:52

На сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 20 ноября, депутаты приняли решение об изменении размера прожиточного минимума пенсионера на 2021 год.

Как пояснил врио министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан, это связано с тем, что показатель в целом по Российской Федерации на 2021 год увеличился c 9 498 до 10 022 рублей.

Ранее пензенские законодатели установили прожиточный минимум пенсионера на 2021 год в размере 8 404 рубля. Теперь он повысился до 8 540 (на 136 рублей).

Величина прожиточного минимума пенсионера - показатель, который требуется для начисления социальной доплаты к пенсии. В 2017-м сумма составляла 7 835 рублей, в 2018-м - 7 861, с 2019-го она оставалась неизменной - 8 404 рубля.

За изменения депутаты проголосовали единогласно.