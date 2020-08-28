Сетевое издание|18+|Пятница|28 авг 2020|13:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Пензенской области утвержден прожиточный минимум пенсионера

Печать

8 404 рубля - в таком размере установили депутаты Законодательного собрания Пензенской области прожиточный минимум пенсионера на 2021 год. Этот показатель требуется для начисления социальной доплаты к пенсии.

В 2017-м сумма составляла 7 835 рублей, в 2018-м - 7 861 рубль, с 2019-го она остается неизменной - 8 404 рубля.

Это объясняется тем, что в соответствии с методикой расчета размер прожиточного минимума пенсионера в 2021 году должен уменьшиться на 311 рубль и составить 8 093 рубля. Однако если его величина при расчетах окажется ниже, чем в текущем году, то на очередной финансовый год она устанавливается в прежнем размере, то есть остается той же, что в 2020-м.

«Реализация данного законопроекта будет производиться за счет средств федерального бюджета. Дополнительных средств бюджета Пензенской области не потребуется. Прошу поддержать предложенный законопроект», - обратился к народным избранникам министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан.

За документ проголосовали единогласно.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

8 404 рубля - в таком размере установили депутаты Законодательного собрания Пензенской области прожиточный минимум пенсионера на 2021 год.
Выходит люди с пенсией 9 000 рублей уже средний класс?

Гость||

странная математика - цены растут, инфляция, а прожиточный минимум понижается

Гость||

Хорошие поправки в Конституцию внесли !

Гость||

Гость писал(a):

странная математика - цены растут, инфляция, а прожиточный минимум понижается
Газофикация, компьютеризация, МАКАРОНИЗАЦИЯ.

Гость||

Гость писал(a):

Хорошие поправки в Конституцию внесли !

У нас все пенсы ОДОБРЯМСЫ по этому не жалко. Они сами себе выбрали судьбу. Жаль что и нам тоже.

Гость||

А сколько будет прожиточных минимумов пенсионера в пересчете на зарплату губернаторов и мэров?

Гость||

8404 это на сухари и воду

Гость||

Охренели в конец?! Вот за что вы бабульки голосовали! Так радовались новой конституции - глупые.

Гость||

вот и не выгонишь пенсионеров из власти - подрабатывают на хлебушек

Гость||

Гость писал(a):

28.08.2020 11:48|

странная математика - цены растут, инфляция, а прожиточный минимум понижается

Ничего странного. Сечину, Роттенбергу, Пригожиным Вексельбергу, Кадырову всё мало. Да и на авантюры в Сирии ,Никарагуа, Донбассе уйма денег уходит.

Гость||

Гость писал(a):

странная математика - цены растут, инфляция, а прожиточный минимум понижается
Особенно сложно инвалидам 2 и 1 групп. Работать не можете, пожалуйста господа вникайте в цифры, которыми вас дрессируют.

Гость||

Этож целых 100 евро.Позор этой стране и этому президенту.Говорят неграм из Сомали,которые не работали ни дня платят в несколько раз больше.

Гость||

Вот поэтому пенсионерка Столярова будет ещё пять лет кормиться за казённый кошт.

Гость||

Отдай все силы, чтобы обогатить кого-то и в старости умереть в агонии от болезней и нищеты в одиночестве? Вот это удел у Российских стариков. А где богатства страны? Где курорты для тех, кто экономику поднимал? Где обещанное светлое будущее? Печально.

Гость||

Зато Крым наш.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте