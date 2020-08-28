В Пензенской области утвержден прожиточный минимум пенсионера

28.08.2020 | 11:41

8 404 рубля - в таком размере установили депутаты Законодательного собрания Пензенской области прожиточный минимум пенсионера на 2021 год. Этот показатель требуется для начисления социальной доплаты к пенсии.

В 2017-м сумма составляла 7 835 рублей, в 2018-м - 7 861 рубль, с 2019-го она остается неизменной - 8 404 рубля.

Это объясняется тем, что в соответствии с методикой расчета размер прожиточного минимума пенсионера в 2021 году должен уменьшиться на 311 рубль и составить 8 093 рубля. Однако если его величина при расчетах окажется ниже, чем в текущем году, то на очередной финансовый год она устанавливается в прежнем размере, то есть остается той же, что в 2020-м.

«Реализация данного законопроекта будет производиться за счет средств федерального бюджета. Дополнительных средств бюджета Пензенской области не потребуется. Прошу поддержать предложенный законопроект», - обратился к народным избранникам министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан.

За документ проголосовали единогласно.