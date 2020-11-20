Сетевое издание|18+|Пятница|20 ноя 2020|13:39
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Общество

Пензу начали готовить к Новому году и Рождеству

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На главных улицах и путепроводах Пензы засветились новогодние перетяжки, консоли и гирлянды.

Праздничными светодиодными огнями украшены опоры освещения по всей улице Московской. Предприятия и организации оформляют в новогодней и рождественской тематике фасады, входы, витрины, торговые залы.

На площади Ленина продолжается монтаж главной елки.

«Основные работы по оформлению города к предстоящим праздникам планируется завершить до 1 декабря», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Ранее в мэрии называли другой срок завершения украшения города - 5 декабря. При этом рекомендовали использовать не только гирлянды, но и хвойные ветки (как натуральные, так и искусственные), елочные шары, световые фигуры.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Ждём празнег!

Гость||

А зачем ? Ведь отменили праздники - короновирус !

Надо как День Победы - перенести на июль.

Сейчас это в тренде: двигать стрелки часов, переносить даты, менять названия...

Это новый НЭП. Когда делать ничего не можешь/не умеешь, издавай указы и приказы.

Гость||

Гость писал(a):

Надо как День Победы - перенести на июль.
прально, будем якутский новый год праздновать)

Гость||

Чего еще в сентябре не повесили...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензу начали готовить к Новому году и Рождеству
Только к Новому году.

Гость||

В Спутнике уже гирлянда на фонарях висит.

Гость||

Гость писал(a):

В Спутнике уже гирлянда на фонарях висит.
А причём тут муниципальное образование «город Пенза»?

Имя: Гость
Комментарий:

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