Пензу начали готовить к Новому году и Рождеству

20.11.2020 | 12:49

На главных улицах и путепроводах Пензы засветились новогодние перетяжки, консоли и гирлянды.

Праздничными светодиодными огнями украшены опоры освещения по всей улице Московской. Предприятия и организации оформляют в новогодней и рождественской тематике фасады, входы, витрины, торговые залы.

На площади Ленина продолжается монтаж главной елки.

«Основные работы по оформлению города к предстоящим праздникам планируется завершить до 1 декабря», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Ранее в мэрии называли другой срок завершения украшения города - 5 декабря. При этом рекомендовали использовать не только гирлянды, но и хвойные ветки (как натуральные, так и искусственные), елочные шары, световые фигуры.