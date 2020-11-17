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Общество

В Заречном ситуацию с COVID-19 назвали напряженной, но стабильной

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В Заречном наметилась стабильность в ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Однако, по словам медиков, она остается напряженной.

Как сообщили в администрации закрытого города, на минувшей неделе, с 9 по 15 ноября, впервые за долгое время число выздоровевших после перенесенного коронавируса пациентов превысило число поступивших в стационар: 72 и 66 соответственно.

На 16 ноября в МСЧ № 59 на лечении от опасной инфекции находилось 126 человек. Общее количество заразившихся, по данным регионального оперативного штаба, составило 1 294. На карантин специалисты закрыли 5 групп в детских садах.

«Эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 45%», - добавили в администрации Заречного.

12 ноября в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» начальник МСЧ-59 Андрей Капустин рассказал о наиболее частых осложнениях COVID-19, в их числе пневмония и образование тромбов. Медик отметил, что процент поражения легких, который выявляется на КТ, очень часто не связан с последствиями инфекции и тяжелая пневмония не является для пациента приговором.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото zarechny.zato.ru
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