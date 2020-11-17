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Общество

Привычные елочные базары в Пензе могут отменить

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Не наступит следующий год без традиционных елок, и они обязательно появятся в домах пензенцев. В области идет активная заготовка хвойных деревьев. Чтобы они нарядные пришли на праздник, рубить их под самый корешок нужно правильно, тогда сосна будет зимой и летом одним цветом. Однако високосный 2020-й сделал свое дело.

«Была засуха. Рано нельзя рубить - надо именно после первых заморозков, после дождей, чтобы она простояла у людей до 13-14 января. Заготовка идет очень тяжело, потому что травы много, она высокая», - пояснил предприниматель Михаил Мамкаев.

За пензенскими сосенками в ноябре съезжаются со всей России. Например, в Шемышейский район прибыла фура из Волгограда. На берегах Волги нет того, что растет на берегах Суры.

«У нас не такого качества, как здесь. В этом году сложно зеленую найти. Ищем, договариваемся о цене, документы чтобы были в порядке», - отметил водитель Александр (г. Волгоград).

Среди пензенских просторов разнесся звонок из Белгорода. Там тоже ждут сурские елки.

В этом году способы розничной реализации новогодних деревьев, скорее всего, изменятся.

«Вроде как елочных базаров не будет, но это непонятно еще. Будут брать прямо отсюда и доставлять заказчикам», - сообщил Михаил Мамкаев.

Так или иначе, елки и сосны появятся в Пензе в начале декабря.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

ыла засуха.
penzainform.ru писал(a):
потому что травы много, она высокая»
ты уж родной давай определяйся или засуха тогда травы тоже нет или не засуха тогда трава высокая.

Гость||

А чё,елки чихать что ли начали?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Вроде как елочных базаров не будет, но это непонятно еще. Будут брать прямо отсюда и доставлять заказчикам
Будет повышение цен! Скажут что сезонное!

Гость||

поставим в этом году искусственную, главное - нарядить красиво

Гость||

Изуверы! Себе палец отрубите, а не ёлку.

Гость||

Гость писал(a):

поставим в этом году искусственную, главное - нарядить красиво
Обойдемся без елок. Всё равно после Нового года ничего хорошего не будет: опять рост цен и тарифов, беспредел чиновников и полицаев.

Гость||

Я против рубки дерева ради недельной забавы, но у людей отобрали саму возможность делать выбор. А у детей тупо крадут детские воспоминания, запах нового года, радость праздника с дедморозом и снегурочкой

Гость||

Гость писал(a):

Обойдемся без елок. Всё равно после Нового года ничего хорошего не будет: опять рост цен и тарифов, беспредел чиновников и полицаев.
Молодец!

Гость||

Привычные могут отменить- а непривычные?

Гость||

Отменить все ёлочные базары !

Гость||

Гость писал(a):

Привычные могут отменить- а непривычные?
Будут нетрадиционные...

Имя: Гость
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