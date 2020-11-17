Привычные елочные базары в Пензе могут отменить

17.11.2020 | 20:07

Не наступит следующий год без традиционных елок, и они обязательно появятся в домах пензенцев. В области идет активная заготовка хвойных деревьев. Чтобы они нарядные пришли на праздник, рубить их под самый корешок нужно правильно, тогда сосна будет зимой и летом одним цветом. Однако високосный 2020-й сделал свое дело.

«Была засуха. Рано нельзя рубить - надо именно после первых заморозков, после дождей, чтобы она простояла у людей до 13-14 января. Заготовка идет очень тяжело, потому что травы много, она высокая», - пояснил предприниматель Михаил Мамкаев.

За пензенскими сосенками в ноябре съезжаются со всей России. Например, в Шемышейский район прибыла фура из Волгограда. На берегах Волги нет того, что растет на берегах Суры.

«У нас не такого качества, как здесь. В этом году сложно зеленую найти. Ищем, договариваемся о цене, документы чтобы были в порядке», - отметил водитель Александр (г. Волгоград).

Среди пензенских просторов разнесся звонок из Белгорода. Там тоже ждут сурские елки.

В этом году способы розничной реализации новогодних деревьев, скорее всего, изменятся.

«Вроде как елочных базаров не будет, но это непонятно еще. Будут брать прямо отсюда и доставлять заказчикам», - сообщил Михаил Мамкаев.

Так или иначе, елки и сосны появятся в Пензе в начале декабря.