Начальник зареченской МСЧ рассказал о частых последствиях коронавируса

12.11.2020 | 12:57

В четверг, 12 ноября, в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» начальник МСЧ № 59 Андрей Капустин рассказал о наиболее частых осложнениях коронавирусной инфекции.

По словам медика, их можно разделить на ранние и поздние. В числе первых Андрей Капустин назвал пневмонию и тромбоэмболические осложнения. Вирус влияет на кровь, усиливая ее свертываемость, поэтому у заболевших повышается риск развития инфарктов, нарушения мозгового кровообращения, образования тромбов.

Ранние осложнения наиболее частые.

К поздним Андрей Капустин отнес пневмофиброз. По его словам, он столкнулся лишь с одним пациентом, который страдал дыхательной недостаточностью, связанной с этой болезнью.

Медик отметил, что процент поражения легких, который выявляется на КТ, очень часто не связан с последствиями инфекции.

Так, начальник МСЧ № 59 рассказал о 38-летнем пациенте, у которого диагностировали 100%-е поражение легочной ткани при поступлении в медучреждение. Мужчина получил лечение, и на сегодняшний день специалисты отметили уменьшение характерных изменений до 36%. Он чувствует себя удовлетворительно.

«У нас была пациентка, которую нам привезли из Никольской центральной районной больницы с поражением 80%. Она прошла через реанимацию, и через четыре недели мы ее выписали абсолютно здоровую. У нее мазки отрицательные, клиника отсутствует, сатурация ближе к 100%, но на КТ (два раза делали исследование) остается 80%. Поэтому даже вот такие тяжелые пневмонии - это абсолютно не приговор», - подчеркнул Андрей Капустин.

Медик добавил, что инфекцию тяжело переносят чаще всего пациенты с сопутствующими хроническими заболеваниями.

Андрей Капустин, как и глава Заречного Олег Климанов, тоже перенес COVID-19. К работе начальник МСЧ № 59 вернулся через две недели после проявления первых симптомов.