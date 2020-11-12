Сетевое издание|18+|Четверг|12 ноя 2020|14:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Начальник зареченской МСЧ рассказал о частых последствиях коронавируса

Печать

В четверг, 12 ноября, в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» начальник МСЧ № 59 Андрей Капустин рассказал о наиболее частых осложнениях коронавирусной инфекции.

По словам медика, их можно разделить на ранние и поздние. В числе первых Андрей Капустин назвал пневмонию и тромбоэмболические осложнения. Вирус влияет на кровь, усиливая ее свертываемость, поэтому у заболевших повышается риск развития инфарктов, нарушения мозгового кровообращения, образования тромбов.

Ранние осложнения наиболее частые.

К поздним Андрей Капустин отнес пневмофиброз. По его словам, он столкнулся лишь с одним пациентом, который страдал дыхательной недостаточностью, связанной с этой болезнью.

Медик отметил, что процент поражения легких, который выявляется на КТ, очень часто не связан с последствиями инфекции.

Так, начальник МСЧ № 59 рассказал о 38-летнем пациенте, у которого диагностировали 100%-е поражение легочной ткани при поступлении в медучреждение. Мужчина получил лечение, и на сегодняшний день специалисты отметили уменьшение характерных изменений до 36%. Он чувствует себя удовлетворительно.

«У нас была пациентка, которую нам привезли из Никольской центральной районной больницы с поражением 80%. Она прошла через реанимацию, и через четыре недели мы ее выписали абсолютно здоровую. У нее мазки отрицательные, клиника отсутствует, сатурация ближе к 100%, но на КТ (два раза делали исследование) остается 80%. Поэтому даже вот такие тяжелые пневмонии - это абсолютно не приговор», - подчеркнул Андрей Капустин.

Медик добавил, что инфекцию тяжело переносят чаще всего пациенты с сопутствующими хроническими заболеваниями.

Андрей Капустин, как и глава Заречного Олег Климанов, тоже перенес COVID-19. К работе начальник МСЧ № 59 вернулся через две недели после проявления первых симптомов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Аспиринчик пусть пьют

Гость||

penzainform.ru писал(a):

выписали абсолютно здоровую.. но на КТ (два раза делали исследование) остается 80%.

Гость||

А как же заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, что человек, который переболел коронавирусом, может до 90 дней после выздоровления выделять вирус, и что в России пока фиксировали до 48 дней выделения вируса?

Значит начальник МСЧ не выдержав положенного срока отправился заражать подчинённых?

Гость||

Изменения по кт сохраняются до 21-27суток. А Попова может лапотать все, что угодно, учёные не подтверждают, что конкретно выделяют и их вред.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте