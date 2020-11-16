Зареченцам рассказали, куда девать отслужившие свой век покрышки

16.11.2020 | 11:42

В Заречном стартовала акция по сбору и переработке отслуживших свой век автомобильных покрышек. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщил портал «Город Z».

Выработавшие срок шины можно оставить на контейнерных площадках вблизи гаражных или погребных кооперативов.

Организаторы акции - специалисты управления материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления - каждую неделю проверяют такие места и вывозят скопившиеся покрышки.

«Чтобы город не захламили автомобильными покрышками, мы совместно со специализированными организациями собираем их на вторичную переработку. Из отработавших свой срок покрышек сделают, к примеру, гидролизное масло», - приводит портал пояснения специалиста УМТО Заречного Кристины Паниной.

Акция продлится до 30 ноября.