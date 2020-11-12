Пензенские медики рассказали о смертях от пневмонии

12.11.2020 | 08:35

В четверг, 12 ноября, отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией. Накануне сотрудники Пензенской областной клинической больницы имени Бурденко обнародовали статистику летальных случаев этой болезни в регионе.

«Пневмония - острое инфекционно-воспалительное заболевание легких, вызываемое различными микроорганизмами, в основном бактериями и вирусами. По статистике, каждый год в мире от пневмонии погибает более 3 миллионов человек, из них более 1,1 млн - дети в возрасте до 5 лет», - говорится в Instagram-аккаунте учреждения.

Уточняется, что за 9 месяцев 2020 года в Пензенской области от пневмонии умерло 237 человек, 65 (27,4%) из них - лица трудоспособного возраста.

Сравнительные данные за 2019 год не приводятся. Однако, согласно сообщениям оперативного штаба, все летальные случаи коронавирусной инфекции в регионе были осложнены пневмонией.

Ранее замминистра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова рассказала, что в строке «Причина смерти» указывается пневмония, если коронавирус лабораторно не подтвердился.

«Для меня лично, ушел человек от COVID или от пневмонии, разницы большой нет: мы теряем человека», - высказался тогда губернатор Иван Белозерцев.