В минздраве рассказали, сколько человек умерло от пневмонии

21.05.2020 | 14:36

За четыре месяца 2020 года в Пензенской области от пневмонии умерли 58 человек, из них в апреле - 24. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения региона Оксана Чижова во время прямой линии губернатора в Instagram в четверг, 21 мая.

Говоря о том, много это или мало, она привела данные за прошлые годы: в 2019-м за аналогичный период зарегистрировали 29 летальных исходов, в 2018-м - 78.

По словам Оксаны Чижовой, в строке «Причина смерти» указывается пневмония, если коронавирус лабораторно не подтвердился. Она подчеркнула, что тот или иной диагноз выставляется только после подтверждения или опровержения в лабораторных условиях.

«Для меня лично, ушел человек от COVID или от пневмонии, разницы большой нет: мы теряем человека», - высказался Иван Белозерцев.

Ранее он сообщал, что, если в 2016-м от острых респираторно-вирусных инфекций умерли 4 жителя региона, от гриппа - 11, от пневмонии - 140, то в 2019-м - 3, 1 и 87 человек соответственно.

18 мая Оксана Чижова уточняла: за сутки с пневмонией госпитализировали 155 человек, на стадии лечения находятся 2 212.

Губернатор призвал обращать на заболевших пневмонией особое внимание. «2 212 человек - это немало. На прошлой неделе в областной больнице за сутки три человека в возрасте до 60 лет ушли из жизни. Говорят, не от коронавируса, а от пневмонии. Какая разница? Человек все равно ушел из жизни: дома лечился, привезли по скорой», - рассказывал губернатор.

На 21 мая, по данным Чижовой, в регионе от пневмонии лечат 2 489 человек.