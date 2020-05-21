Общество

В минздраве рассказали, сколько человек умерло от пневмонии

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За четыре месяца 2020 года в Пензенской области от пневмонии умерли 58 человек, из них в апреле - 24. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения региона Оксана Чижова во время прямой линии губернатора в Instagram в четверг, 21 мая.

Говоря о том, много это или мало, она привела данные за прошлые годы: в 2019-м за аналогичный период зарегистрировали 29 летальных исходов, в 2018-м - 78.

По словам Оксаны Чижовой, в строке «Причина смерти» указывается пневмония, если коронавирус лабораторно не подтвердился. Она подчеркнула, что тот или иной диагноз выставляется только после подтверждения или опровержения в лабораторных условиях.

«Для меня лично, ушел человек от COVID или от пневмонии, разницы большой нет: мы теряем человека», - высказался Иван Белозерцев.

Ранее он сообщал, что, если в 2016-м от острых респираторно-вирусных инфекций умерли 4 жителя региона, от гриппа - 11, от пневмонии - 140, то в 2019-м - 3, 1 и 87 человек соответственно.

18 мая Оксана Чижова уточняла: за сутки с пневмонией госпитализировали 155 человек, на стадии лечения находятся 2 212.

Губернатор призвал обращать на заболевших пневмонией особое внимание. «2 212 человек - это немало. На прошлой неделе в областной больнице за сутки три человека в возрасте до 60 лет ушли из жизни. Говорят, не от коронавируса, а от пневмонии. Какая разница? Человек все равно ушел из жизни: дома лечился, привезли по скорой», - рассказывал губернатор.

На 21 мая, по данным Чижовой, в регионе от пневмонии лечат 2 489 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

За четыре месяца 2020 года в Пензенской области от пневмонии умерли 58 человек.
Ваши манипуляции с диагнозами хорошо известны. Доверия нет этой статистике.

Гость||

Почему они не хотят рассказать сколько в реальности умирает от рака ежесуточно по области? Если огласить реальную цифру, пандемия покажется просто ОРВи на данном фоне которая вовсе не стоит и внимания уж не говоря о миллиардных тратах на этот балаган (траты - воровство в большей части).

Гость||

Так , если от пневмонии по сотне мрут в год, что ж не было ажиотажа? Тоже вирус.И отсутствие совести у властьдержащих, тоже , наверное, вирус.

Гость||

«Для меня лично, ушел человек от COVID или от пневмонии, разницы большой нет: мы теряем человека», - высказался Иван Белозерцев. А мало оптимизации провели, еще надо.Побольше больниц и роддомов закрыть, скорые гнилые доломать, вот и будет тебе разница.

Гость||

14.52 так это в год, а тут за 4 месяца. И майские не вошли, конечно. Налицо аномальная смертность

Гость||

А когда медик умирает от коронавируса его семье положена компенсация!! Тут как раз большая разница в диагнозе. Что заплатили семьям фельдшера, медсестры? Что положено семье водителя скорой? А то удобно нет разницы, как же!

Что за период 4 месяца? Эпидемия началась в конце марта. Зачем нам первый квартал. Апрель интересен. Потом май

Гость||

Может там за первый квартал 8 смертей, в в апреле 50?

Гость||

Даже смешно...

Гость||

Это что ж такая за пневмония,рост которой в 6 раз по сравнению с прошлым годом, и надо же совпала с Ковидом!

Не надо нас дурить, народ все понял!

Гость||

Значит бушует еще какойто вирус, который вызывает простую пневманию то? Или несколько разных вирусов кроме короны.

Гость||

Гость писал(a):

ушел человек от COVID или от пневмонии, разницы большой нет: мы теряем человека»,
От рака ? Инфаркта ? Не профессионализма - халатности врачей и порой наглых (страдающих денег) медсестёр? Которой 500 р не сунул умер от загноения шва ? Отсутствие диагностика? Врачей как таковых? Мед оборудование хотя бы с 20 века ??? Это надо понимать тоже вовсе не важно ? Потери то будто область последние десятилетие ведёт кровопролитные бои у себя на окраинах. Вымираем как мухи.

Гость||

Бла-бла-бла. Чижова недалекая признает своей лже-статистикой, что либо от пневмонии до сих пор в пензе и России не научились излечивать, либо прикрывает корону. И какая разница? И так, и так - минздрав в анусе.

Гость||

Если подумать о наших больницах и врачах, надежды на профессионализм не возникает, возникает только надежда, что повезет. Хоть давай денег, хоть не давай.

Гость||

Медики даже не знают как и чем лечить кароновирус, дают препараты от малерии и от СПИДа, плюс двойная доза антибиотиков, таким образом сжигают кишечник и печень. Медики не верите, я сам врач и знаю все.

Гость||

"Обращать особое внимание на людей заболевших пневмонией" (с). Да конечно, сижу дома лечусь анибиотиком, диагноз двусторонняя пневмания типичная для covid-19, то есть короновирусная пневмания. Так вот две недели самоизоляции, до этого месяц лечения не пойми как. Так уважаемый губернатор, что же людям даже КТ кроме как в скорой сделать негде! Вот сейчас мне надо 2 повторных кт, так меня терапевт вторую неделю на одно записать не может!!! Потому что ей не дают место, в очередь не ставят! У меня нет денег на повторное КТ в платной клинике, сидим на карантине!!!!!!

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