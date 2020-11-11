Пензенцев предупреждают о коварстве дешевых машин из Армении

11.11.2020 | 16:48

С января по октябрь в трех регионах: Пензенской, Саратовской областях и Республике Мордовии - 11 автовладельцев, не знающих таможенных правил, вынуждены были либо расстаться с машиной, либо заплатить огромную пошлину.

Дело в том, что все дорогие иномарки были ввезены из Республики Армении и находились под таможенным контролем. Это означает, что их использование в Российской Федерации разрешается только постоянным жителям Армении.

Другие действия (например, отчуждение или передача в пользование иным лицам) допускаются только при условии таможенного декларирования и уплаты пошлин и налогов. Без этого использование машин незаконно. Их покупатели, радуясь дешевизне покупки, не знали об этом и впоследствии горячо пожалели о вложенных деньгах.

«Граждане России приобретают по небольшой цене машины, зарегистрированные в Армении, а в итоге им приходится либо платить пошлину очень высокого размера, либо автомобиль могут просто конфисковать по решению суда», - рассказал пресс-секретарь Саратовской таможни Анатолий Полубояров.

По данным фактам таможенники возбудили административные дела. За пользование нерастаможенными машинами из Армении их владельцам грозит штраф в размере от половины до двукратного размера стоимости автомобиля.