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Общество

Пензенцев предупреждают о коварстве дешевых машин из Армении

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С января по октябрь в трех регионах: Пензенской, Саратовской областях и Республике Мордовии - 11 автовладельцев, не знающих таможенных правил, вынуждены были либо расстаться с машиной, либо заплатить огромную пошлину.

Дело в том, что все дорогие иномарки были ввезены из Республики Армении и находились под таможенным контролем. Это означает, что их использование в Российской Федерации разрешается только постоянным жителям Армении.

Другие действия (например, отчуждение или передача в пользование иным лицам) допускаются только при условии таможенного декларирования и уплаты пошлин и налогов. Без этого использование машин незаконно. Их покупатели, радуясь дешевизне покупки, не знали об этом и впоследствии горячо пожалели о вложенных деньгах.

«Граждане России приобретают по небольшой цене машины, зарегистрированные в Армении, а в итоге им приходится либо платить пошлину очень высокого размера, либо автомобиль могут просто конфисковать по решению суда», - рассказал пресс-секретарь Саратовской таможни Анатолий Полубояров.

По данным фактам таможенники возбудили административные дела. За пользование нерастаможенными машинами из Армении их владельцам грозит штраф в размере от половины до двукратного размера стоимости автомобиля.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Раааасппрооодаааажжаааа!!! На Алиэкспресс!

Гость||

Хаха! Захотел буржуйские Альфард, Мустанг и не платить штраф ПДД - будь любезен - сдай в чермет! Армянские, а ещё абхазские и югоосетинские номера - сие есть полнейшее кидалово. Но лохов не жалко - они знали на что шли

Гость||

Разобрать на запчасти, продать на авито. Вот оно начало малого бизнеса по буртасовски...

Имя: Гость
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