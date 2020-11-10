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Общество

В Кузнецком районе жертвой браконьера стала молодая кабаниха

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В Кузнецком районе браконьер застрелил самку кабана. Факт незаконной добычи парнокопытного сотрудники регионального минлесхоза выявили в понедельник, 9 ноября.

Во время патрулирования закрепленных охотничьих угодий охотоведы остановили автомобиль «Нива». Внутри машины владелец перевозил заряженное охотничье ружье. Сотрудники внимательно осмотрели салон и увидели тушку дикого кабана.

Возраст застреленной самки около 6 месяцев. Общая сумма ущерба, причиненная лесному хозяйству, составила 150 000 рублей, рассказали порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального минлесхоза.

Теперь злоумышленнику, помимо уплаты административного штрафа в 4 000 рублей, предстоит возместить ущерб за убийство животного.

В сентября в Лопатинском районе задержали браконьеров, охотившихся на кабанов запрещенными способами. Они организовали в охотничьих угодьях место прикорма парнокопытных, затем отловили одного из них ногозахватывающей петлей и убили.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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