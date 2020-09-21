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Общество

В Лопатинском районе браконьеры убили кабана

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В Лопатинском районе охотоведы задержали двух нарушителей, которые охотились на кабанов запрещенными методами.

Факт незаконной добычи животного был зарегистрирован в минувшие выходные, 19-20 сентября. Браконьеры организовали в охотничьих угодьях место прикорма парнокопытных, затем отловили одного из них ногозахватывающей петлей и убили.

Забрать свой трофей у нарушителей не вышло, сотрудники охотуправления поймали их за руку. Один из задержанных местный житель, другой - гость из Саратовской области.

У обоих мужчин не было разрешения на охоту, сообщили в пресс-службе Минлесхоза Пензенской области.

Нанесенный охотничьей фауне ущерб составил 150 тыс. рублей. Также браконьерам грозит административный штраф от 35 до 50 тыс. рублей.

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Источник — фото 2 minleshoz.pnzreg.ru
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