Зареченцы узнают о работе поликлиники в прямом эфире

03.11.2020 | 16:49

В четверг, 5 ноября, жители Заречного смогут задать вопросы о работе городской поликлиники в прямом эфире заместителю начальника по поликлиническому разделу работы Янине Никулиной.

Трансляция начнется в 12:00 на странице портала «Заречье сегодня» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/zarpressa).

Вопросы заведующей поликлиникой можно задать под новостью на сайте zarpressa.ru, а также под закрепленными постами «Заречья сегодня» в Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Кроме того, до начала эфира, с 8:30, можно задать вопросы по телефону 65-30-41.