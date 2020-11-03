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Общество

Зареченцы узнают о работе поликлиники в прямом эфире

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В четверг, 5 ноября, жители Заречного смогут задать вопросы о работе городской поликлиники в прямом эфире заместителю начальника по поликлиническому разделу работы Янине Никулиной.

Трансляция начнется в 12:00 на странице портала «Заречье сегодня» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/zarpressa).

Вопросы заведующей поликлиникой можно задать под новостью на сайте zarpressa.ru, а также под закрепленными постами «Заречья сегодня» в Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Кроме того, до начала эфира, с 8:30, можно задать вопросы по телефону 65-30-41.

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Источник — фото zarpressa.ru
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