В Кузнецке владельцы снесенного гаража добиваются справедливости

08.11.2020 | 18:17

«Это кусок от задней стенки нашего гаража, видно, что красный кирпич, капитальное строение в два кирпича. Единственное, что осталось, напоминание о нашем гараже», - показала дочь владельца имущества Мария Кажокина.

Сказать, что ничего не предвещало беды, жительница Кузнецка не может. Когда рядом с их собственностью начались строительные работы, свободного прохода к сооружению не стало: то кучи мусора, то материалы. На претензии владельцев гаража никто не реагировал. А в один совсем не прекрасный день его не стало. Все, что было внутри, исчезло в неизвестном направлении.

«Обращение было в земельный комитет города Кузнецка, есть официальный ответ, что гараж и земля оформлены полностью по закону, никаких документов на снос не выдавалось. От администрации города Кузнецка также есть документы, подтверждающие, что гараж оформлен по закону, никаких разрешений на снос никому не выдавалось», - привела аргументы Мария Кажокина.

Потерпевшим рекомендовали обратиться в полицию, что они и сделали. Однако, на удивление владельцев гаража, в возбуждении уголовного дела им отказали.

Люди написали заявление в прокуратуру, ведь если добро на ликвидацию постройки никто не давал, то злой умысел налицо.

«Мы добиваемся полного восстановления гаража, возмещения имущественного вреда, потому что в гараже было очень много вещей. Во-первых, те, которые невозможно оценить материально. Там был сейф с документами от покойных моих бабушек и дедушек, где хранились их медали, семейные фотоальбомы, которые невозможно никаким образом восстановить», - пояснила горожанка.

Строительная организация причастность к сносу гаража не отрицает, свои действия оправдывает наличием судебного решения. Правда, девушка утверждает, что по нему уничтожению подлежала другая постройка, с иным кадастровым номером.

«Эти разрушенные с 20-процентной готовностью овощные склады стоят - наш гараж отсутствует полностью. Растут деревья - говорят, что росли из нашего гаража. У нас на гараже не было ни одного дерева, все деревья растут сзади», - описала она территорию.

Никаких попыток урегулировать конфликт, по словам Марии Кажокиной, вторая сторона не предпринимает.