В Колюпановке обочину дороги застлали глиной вместо щебенки

28.10.2020 | 18:15

Странным образом завершился ремонт дороги у Колюпановки в Пензенском районе - ходить и ездить по деревне стало хуже, чем до него. Претензий к состоянию асфальтового покрытия больше нет, зато к обочинам появилось много.

Вместо стандартной щебенки здесь появилось что-то похожее на глину. Люди сначала думали, что объект не доделали. Но прошло несколько недель, и все поняли: дорогу приняли в таком виде.

«Обочина не выполняет своих функций. Она должна быть для разворота, для остановки транспорта, прохода пешеходов. А тут глина - разворот невозможно сделать, потому что можно застрять», - пояснила жительница Колюпановки Елена Кузнецова.

В хорошей обуви местные теперь боятся ходить. К съемке 11 канала принарядились, но уже в начале ее являли живой пример того, какие грязные в деревне обочины.

«Дошла от остановки до дома, и вот во что превратились сапоги», - показала жительница Колюпановки.

Елена Кузнецова - опытный автомобилист, но после дождя умудрилась застрять на подъезде к родному дому, чего раньше никогда не было. В результате женщина решительно сняла лопатой недавно уложенный верхний слой. Обочина в этом месте теперь выглядит неважно, зато колеса идут легко.

А там, где глина осталась, машинам приходится туго. В вязкую ловушку способен попасть и КамАЗ.

Проезжающие мимо сочувствуют местным.

«Жалуются люди. Надо засыпать добром!» - отметил житель Колышлейки Владимир Лапкин.

Глава администрации Ленинского сельсовета, который отвечает и за Колюпановку, созванивался с подрядчиком. Тот считает обочину соответствующей нормам, а в 2021 году обещает жителям появление тротуаров.