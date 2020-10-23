В реанимации детской больницы установили новое оборудование

23.10.2020 | 09:48

В отделении анестезиологии и реанимации Пензенской областной детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова появилось новое оборудование.

«Во всех палатах интенсивной терапии установлены современные, многофункциональные консоли, в которых предусмотрены централизованное снабжение кислородом, снабжение медицинскими газами, рейлинги для монтажа следящей аппаратуры, что дает возможность максимально быстро подключить к пациенту аппарат ИВЛ, монитор, увлажнитель кислорода, вакуум-аспиратор и другое медицинское оборудование», - пояснили в региональном минздраве.

Стоимость нового оборудования составляет около 9 млн рублей. Деньги были выделены из федерального бюджета.

«Все оборудование современное, обладает высокими техническими характеристиками, что играет огромную роль в борьбе за жизнь и здоровье наших маленьких пациентов», - подчеркнул главврач больницы Максим Баженов.

Ожидается, что модернизация технической базы позволит сократить время подготовки медиков к оказанию реанимационной помощи.

Ранее сообщалось, что между корпусами областной детской больницы имени построили теплый переход. Благодаря этому детей, которым были сделаны операции, смогут перемещать в отделение, минуя выход на улицу.