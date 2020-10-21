В областной детской больнице построили теплый переход

21.10.2020 | 09:31

Между корпусами Пензенской областной детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова построили теплый переход. Это позволит обследовать и лечить пациентов в разных отделениях больницы, не выводя их на улицу.

«Переход между хирургическим и педиатрическом корпусами, можно сказать, был жизненно необходим. Его возведение позволит решить проблему взаимодействия между нашими службами, даст возможность осуществлять доставку юных пациентов после оперативного лечения в детское отделение без угрозы развития каких-либо осложнений, связанных с транспортировкой по улице, и разделить потоки больных хирургического и соматического профилей», - пояснил главный врач медучреждения Максим Баженов. Его слова приводит региональный минздрав.

В 2020 году на модернизацию детской больницы имени Н. Ф. Филатова из федерального бюджета было направлено 330 млн рублей. Средства выделили не только для строительства перехода, но и для реконструкции двух корпусов.

При этом общая сумма финансирования составила более 540 млн: 280,0 млн - для строительных и монтажных работ, 260 млн - для оснащения больницы современным медицинским оборудованием.

Работы в хирургическом корпусе уже выполнили, в педиатрическом их должны завершить к концу года.