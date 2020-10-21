Сетевое издание|18+|Среда|21 окт 2020|18:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Пензенской области выпал первый снег

Печать

В среду, 21 октября, в Пензенской области выпал первый снег. Его увидели жители сразу нескольких населенных пунктов региона.

Фотографиями с покрывшим землю белым покрывалом поделилась пользовательница Instagram Елена К. «Это Чертково, недалеко от Бессоновки», - уточнила она.

На снимках видно, что снег лег на землю тонким слоем.

«Утром как будто крупа какая-то сыпалась, после обеда уже не было», - рассказала жительница Бессоновки Марина В.

Так называемых белых мух днем 21-го числа видели и пензенцы. «Еле заметные глазу снежинки сыпались, когда я днем ехала в институт. На Западной Поляне маршрутка остановилась перед светофором, и я обратила внимание. Конечно, они сразу таяли», - поделилась пользовательница Сети по имени Елена.

В прошлом году первый снег выпал 7 октября. В тот день его увидели жители Западной Поляны, Арбекова, центра, Заводского района, Терновки.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото www.instagram.com/elena_kurbatova1984
0
0
0
0
 
Гость||

получается, что зима ляжет в середине декабря...посмотрим

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в Пензенской области выпал первый снег
Не хотелось разрушать ваш дебелый пензючиный мирок, но... так то, снег каждый год выпадает... Так, что истерично визжать по поводу данного события - незачем.

Гость||

Гость писал(a):

Так, что истерично визжать
Странно. Человек спокойно прокомментировал, а свинья родные звуки ищет...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте