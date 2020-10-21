21.10.2020 | 17:32

В среду, 21 октября, в Пензенской области выпал первый снег. Его увидели жители сразу нескольких населенных пунктов региона.

Фотографиями с покрывшим землю белым покрывалом поделилась пользовательница Instagram Елена К. «Это Чертково, недалеко от Бессоновки», - уточнила она.

На снимках видно, что снег лег на землю тонким слоем.

«Утром как будто крупа какая-то сыпалась, после обеда уже не было», - рассказала жительница Бессоновки Марина В.

Так называемых белых мух днем 21-го числа видели и пензенцы. «Еле заметные глазу снежинки сыпались, когда я днем ехала в институт. На Западной Поляне маршрутка остановилась перед светофором, и я обратила внимание. Конечно, они сразу таяли», - поделилась пользовательница Сети по имени Елена.

В прошлом году первый снег выпал 7 октября. В тот день его увидели жители Западной Поляны, Арбекова, центра, Заводского района, Терновки.