Некоторым пензенцам вновь компенсируют расходы на отопление

21.10.2020 | 14:39

В Пензе планируется в очередной раз компенсировать расходы на отопление жителям малоэтажек. Об этом шла речь на заседании комиссии городской думы в среду, 21 октября.

Как доложил заместитель главы администрации Пензы Олег Денисов, в городе насчитывается 239 одно- и двухэтажных многоквартирных домов с централизованным отоплением (в прошлом году - 238). Они были построены до 1999 года и получают теплоэнергию по тарифам выше среднего, который с 1 июля текущего года составляет 1 823,56 руб./Гкал.

В большинстве зданий нет приборов учета теплоэнергии. Расчеты производятся исходя из норматива потребления, который для таких строений самый высокий. Так, в одноэтажных домах он составляет 0,033 Гкал/кв. м, в двухэтажных - 0,0325 Гкал/кв. м. Для сравнения: в типовых 5-9-этажных домах до 1999 года постройки норматив установлен в размере 0,0262 Гкал/кв. м. В результате в зависимости от площади квартиры плата за отопление в малоэтажках доходит до 6 тысяч рублей в месяц.

С 2017 года для жителей этих домов предусмотрена компенсация расходов на отопление из бюджета Пензы. Так, в отопительный период 2017-2018 гг. выплаты получили 691 человек на общую сумму 2 млн 357 тыс. 253 рубля, в сезон-2018/19 - 673 пензенца на 2 млн 465 тыс. 419 рублей, в прошлом сезоне - 687 горожан на 2 млн 755 тыс. 627 рублей.

В этом году городская дума намерена вновь ввести данную меру социальной поддержки на период с октября по апрель за счет бюджета Пензы. Размер компенсации по-прежнему составит 20% от начислений за отопление.

«Для получения компенсации пензенцам следует обращаться в отдел социального управления по месту жительства либо в МФЦ. Выплаты назначаются как собственникам, так и нанимателям жилья. Обязательное условие - отсутствие задолженности за жилищно-коммунальные услуги или наличие соглашения о ее погашении», - пояснил Олег Денисов.

По его словам, жильцы таких домов проинформированы о том, что нужно подавать заявления. Хотя по практике прошлых лет понятно, что за деньгами обращаются около половины жителей.

Предполагается, что если компенсацию потребуют все потенциальные получатели, то общая сумма выплат составит 6 млн 26 тыс. 15 рублей.

Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии гордумы.