Проблему пробки в Ухтинке решат строительством объездной дороги

20.10.2020 | 16:03

Во вторник, 20 октября, во время прямого эфира в социальной сети Instagram губернатор Иван Белозерцев ответил на вопрос подписчика о том, когда же решится проблема с автомобильным затором на въезде в Пензу со стороны Ухтинки.

Огромная пробка собирается там в часы пик. Автомобилисты вынуждены простаивать в заторе по 1,5-2 часа. Множество торопливых водителей, в том числе и общественного транспорта, объезжают вереницу машин по обочине, нарушая правила.

С проблемой постоянного затора местные жители неоднократно обращались к властям. В 2018 году было установлено, что причиной сложной дорожной ситуации является железнодорожный переезд, перед которым автомобилисты вынуждены снижать скорость. Там требовалось установить резиновый настил.

В июле 2020 года на запрос жителей заместитель главы администрации Пензы Олег Денисов ответил: дорогу в районе железнодорожного переезда нужно расширить, однако такие работы в рамках действующих программ не запланированы.

Во время прямого эфира губернатор Иван Белозерцев пояснил, что расширение трассы может решить проблему, но для этого требуется изъять землю у собственников, оставив без крыши над головой тех, кто живет вблизи.

Поэтому было решено, что необходим проект объездного пути. Глава региона поручил подготовить ПСД министерству строительства и дорожного хозяйства области.

«Администрации можно дать рекомендации по временному параметру: провести опрос среди граждан, проанализировать ситуацию, переговорить с жителями. Можно изменить режим их работы, чтобы предотвратить затор», - добавил Иван Белозерцев.