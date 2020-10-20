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Общество

Проблему пробки в Ухтинке решат строительством объездной дороги

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Во вторник, 20 октября, во время прямого эфира в социальной сети Instagram губернатор Иван Белозерцев ответил на вопрос подписчика о том, когда же решится проблема с автомобильным затором на въезде в Пензу со стороны Ухтинки.

Огромная пробка собирается там в часы пик. Автомобилисты вынуждены простаивать в заторе по 1,5-2 часа. Множество торопливых водителей, в том числе и общественного транспорта, объезжают вереницу машин по обочине, нарушая правила.

С проблемой постоянного затора местные жители неоднократно обращались к властям. В 2018 году было установлено, что причиной сложной дорожной ситуации является железнодорожный переезд, перед которым автомобилисты вынуждены снижать скорость. Там требовалось установить резиновый настил.

В июле 2020 года на запрос жителей заместитель главы администрации Пензы Олег Денисов ответил: дорогу в районе железнодорожного переезда нужно расширить, однако такие работы в рамках действующих программ не запланированы.

Во время прямого эфира губернатор Иван Белозерцев пояснил, что расширение трассы может решить проблему, но для этого требуется изъять землю у собственников, оставив без крыши над головой тех, кто живет вблизи.

Поэтому было решено, что необходим проект объездного пути. Глава региона поручил подготовить ПСД министерству строительства и дорожного хозяйства области.

«Администрации можно дать рекомендации по временному параметру: провести опрос среди граждан, проанализировать ситуацию, переговорить с жителями. Можно изменить режим их работы, чтобы предотвратить затор», - добавил Иван Белозерцев.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

расширение трассы может решить проблему, но для этого требуется изъять землю у собственников, оставив без крыши над головой тех, кто живет вблизи.
Ну так изымайте.делайте уже хоть что то.

Гость||

Пусть в своей ухтинки сидят, там жилье подешевше вот и расплата за это. Нечего каждый день в город лезть - сами сделали такой выбор.

Гость||

Я живу в центре,в элитном доме с коньсьержем.Мне это не интересно.

Гость||

Гость писал(a):

Я живу в центре,в элитном доме с коньсьержем.Мне это не интересно.
Та же тема.не надо,чтобы ухтинские крестьяне грязь на лаптях в город везли.

Гость||

20.10.2020 16:36|

Я живу в центре,в элитном доме с коньсьержем.Мне это не интересно

Опять без спроса залез в интернет иди игрушки убери свои скоро на горшок спать.

Гость||

И где ж там в близи жилые дома то, чтобы нельзя было расширить дорогу ?

Гость||

Пусть в своей ухтинки сидят, там жилье подешевше вот и расплата за это. Нечего каждый день в город лезть - сами сделали такой выбор. Причем здесь Ухтинка? Оттуда жители и так нормально уезжают утречком!Пробка то с Бессоновки!!!!

Гость||

И что в итоге? На вопрос получен пустой недоответ.

Гость||

Нормально там всё,ничего изобретать там не надо.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

но для этого требуется изъять землю у собственников, оставив без крыши над головой тех, кто живет вблизи
Ну землю то изымайте как положено по закону, а без крыши над головой зачем людей оставлять - предоставьте жилье. В чем вопрос то?

Гость||

А мы по Краснова обьезжаем и нам дорогу у "светофора" уступают!

Гость||

Надо изъять машины и проблема решится!

Гость||

То есть вопрос оперативно решается с 2018 года, и все еще требуется анализ?

Гость||

Всё там нормально,ничего делать не надо.

Имя: Гость
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