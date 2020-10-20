Пензенцам рекомендуют отказаться от новогодних корпоративов

20.10.2020 | 16:43

Во вторник, 20 октября, в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области высказались по поводу проведения традиционных новогодних корпоративов.

Соответствующий вопрос был задан губернатору Ивану Белозерцеву в комментариях к его посту с анонсом прямого эфира в Instagram.

«Пока еще рано говорить о новогодних корпоративах. В любом случае работодателям рекомендуется отказаться от проведения подобных массовых мероприятий», - ответил представитель РПН.

Эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшается. В последнее время ежедневно регистрируют 160 и более новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии опасную инфекцию обнаружили у 13 387 человек, 10 137 из них выздоровели, 154 скончались. По словам врио министра здравоохранения Александра Никишина, в скором времени область должна выйти на плато.

Между тем массовые мероприятия в регионе до сих пор не отменены. Проводить их разрешается при соблюдении всех требований и заполненности зрительного зала или трибун на 50%.