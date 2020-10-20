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Общество

Пензенцам рекомендуют отказаться от новогодних корпоративов

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Во вторник, 20 октября, в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области высказались по поводу проведения традиционных новогодних корпоративов.

Соответствующий вопрос был задан губернатору Ивану Белозерцеву в комментариях к его посту с анонсом прямого эфира в Instagram.

«Пока еще рано говорить о новогодних корпоративах. В любом случае работодателям рекомендуется отказаться от проведения подобных массовых мероприятий», - ответил представитель РПН.

Эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшается. В последнее время ежедневно регистрируют 160 и более новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии опасную инфекцию обнаружили у 13 387 человек, 10 137 из них выздоровели, 154 скончались. По словам врио министра здравоохранения Александра Никишина, в скором времени область должна выйти на плато.

Между тем массовые мероприятия в регионе до сих пор не отменены. Проводить их разрешается при соблюдении всех требований и заполненности зрительного зала или трибун на 50%.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Пролетели рестораторы как фанера над Парижем

После НГ минус процентов 40 из оставшихся

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В любом случае работодателям рекомендуется отказаться от проведения подобных массовых мероприятий
Ну значит во всех бюджетных организациях таких мероприятий не будет?

Гость||

нуда а то двое одну захотят и кто нибудь помрет.

Гость||

Ключевое слово "рекомендуется"!!!! Как и с ношением масок!

Гость||

Поздравление учителей в конце года не отменяли.

Гость||

Кто их слушать будет?ниочём никчёмное.

Гость||

Инагурацию можно,корпаративы нельзя,вот оно как.

Гость||

Ну дык... Гусь свинье не товарищ

Гость||

Действительно, кто их слушать будет?

Гость||

то есть работать вместе можно, а корпоратив отплясывать нельзя? че за бред, господа? тем более, что большинство уже переболело и не так уж это и страшно, как оказалось

Гость||

ИМ ВСЕМ можно а нам нельзя значит.

Гость||

Ты за свой выбор сам проголосовал

Гость||

Или глянь в глазки своей знакомой училке-воспиталке и увидишь кому что можно,а кто стадо

Имя: Гость
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