Пензенская область должна выйти на плато на следующей неделе

15.10.2020 | 19:44

«На следующей неделе мы должны выйти на плато. Максимальный рост будет на этой неделе. Выйдем на плато, и работа войдет в более-менее плановый режим», - отметил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Пока что пензенцам, у которых возникли проблемы с оказанием медицинском помощи, предлагают писать обращения на электронную почту covid@mzs.penza.net. Срок рассмотрения таких писем и работы с ними - сутки.

15 октября в области коронавирус подтвержден у 150 человек. Больше всего случаев заражения приходится на Пензу - 103.

Во многих регионах осенью ситуация ухудшилась. Так, в Самарской области, где у губернатора Дмитрия Азарова тест на COVID-19 показал положительную реакцию, транспортом решили помочь врачам.

«На территории Самарской области мы изымаем у чиновников 130 автомобилей и передаем их поликлиникам и больницам, чтобы скорость реагирования на обращения граждан была быстрее. Свой личный автомобиль я тоже в этот период решил передать для нужд здравоохранения», - сообщил Дмитрий Азаров.

Пусть не в таком масштабе, но с таким же посылом - поддержать врачей и их пациентов, дожидающихся помощи, - поступили и в закрытом городе Пензенской области.

«Глава города Олег Климанов принял решение передать в медико-санитарную часть 2 машины, которые обслуживают сотрудников администрации. С сегодняшнего дня эти автомобили начали доставлять терапевтов для оказания неотложной помощи по вызовам граждан», - сказано на официальном сайте администрации Заречного.

Возможно, таким примерам последуют и чиновники других муниципалитетов.