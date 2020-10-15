Сетевое издание|18+|Четверг|15 окт 2020|20:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенская область должна выйти на плато на следующей неделе

Печать

«На следующей неделе мы должны выйти на плато. Максимальный рост будет на этой неделе. Выйдем на плато, и работа войдет в более-менее плановый режим», - отметил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Пока что пензенцам, у которых возникли проблемы с оказанием медицинском помощи, предлагают писать обращения на электронную почту covid@mzs.penza.net. Срок рассмотрения таких писем и работы с ними - сутки.

15 октября в области коронавирус подтвержден у 150 человек. Больше всего случаев заражения приходится на Пензу - 103.

Во многих регионах осенью ситуация ухудшилась. Так, в Самарской области, где у губернатора Дмитрия Азарова тест на COVID-19 показал положительную реакцию, транспортом решили помочь врачам.

«На территории Самарской области мы изымаем у чиновников 130 автомобилей и передаем их поликлиникам и больницам, чтобы скорость реагирования на обращения граждан была быстрее. Свой личный автомобиль я тоже в этот период решил передать для нужд здравоохранения», - сообщил Дмитрий Азаров.

Пусть не в таком масштабе, но с таким же посылом - поддержать врачей и их пациентов, дожидающихся помощи, - поступили и в закрытом городе Пензенской области.

«Глава города Олег Климанов принял решение передать в медико-санитарную часть 2 машины, которые обслуживают сотрудников администрации. С сегодняшнего дня эти автомобили начали доставлять терапевтов для оказания неотложной помощи по вызовам граждан», - сказано на официальном сайте администрации Заречного.

Возможно, таким примерам последуют и чиновники других муниципалитетов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

И плато и конь в пальто,все ещё впереди. О каком пальто может идти речь???? Им самим то не смешно?

Гость||

Спорим? Нет. Вы что такие деньги выделяются.. Вы о чём. Этот давит будет еще очень, очень долго.. Тут некоторые так поднялись на этом.. А вы плато... Не ждите

Гость||

О, уже на плато!)

Гость||

По мотивам австрийских сказок.

Гость||

Прикажут и выйдем,хоть через 2 дня!

"Впаривали"же целый месяц до 100 больных,а если ещё тесты не делать и всех Ковидных под ОРЗ засчитывать- то точно,на следующей неделе!

Гость||

Обязать всех купить маски выпускаемые на заводах депутатов.

Гость||

Когда крематорий начнут строить?

Гость||

А есть ли короновирус ? Как можно прогнозировать какое то плато, если ничего серьёзного, для изменения ситуации не делается ?

Гость||

Конечно же выйдем, без сомнений, у этого же все под контролем, да и система здравоохранения обеспечена вообще всем.

Гость||

Может в бреду был.

Гость||

И все то знают у нас! И все то хорошо. И Медицина справляется и ко всему то готовы. И все то было бы у нас хорошо, если б не было так плохо в реальности.

Гость||

Плато, гамалея-бармалея, ситуация в целом управляема... Уже трясет от этих слов и от этой власти

Гость||

Кому должна?

Иегове?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте