Пензенский муниципальный транспорт завершил дачный сезон 2020 года

18.10.2020 | 16:33

Времени не хватило дачникам - его, как всегда, мало. Но сезон пора завершать. Прошел последний день, когда муниципальный транспорт отвозил пензенцев на фазенды и возвращал домой.

«У кого огород, там можно целый октябрь работать. Капусту еще не срубили», - вспомнили свои заботы горожанки.

2020-й дачникам врежется в память: в конце зимы они купили семена, высадили рассаду, готовились выехать на грядки, но погода нарушила планы. В апреле похолодало, выпал снег, ветер поломал деревья...

Из-за коронавируса власти открыли сезон дачных перевозок позже, с 1 мая. На билеты сохранили цены прошлого года. Новшество - регулярная дезинфекция автобусов, каждый находящийся в транспорте был обязан надевать маску.

По словам людей, сезон запомнился и кое-чем еще: большим количеством народа на дачах, тем, что транспорта оказалось мало, сокращались рейсы и сроки подачи автобусов. Их действительно было меньше. Хотя все отмечают, что интерес к загородным участкам вырос: из-за вируса многие не рискнули выехать за пределы области.

«Погода стояла отличная, урожай убрали в сухую погоду. И уже ожидаются отрицательные температуры, снег даже», - сообщил и. о. начальника Управления и транспорта г. Пензы Михаил Глушков.

Он поздравил всех с праздником - завершением дачного сезона.