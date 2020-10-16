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Общество

В Пензе продезинфицируют две площади и ул. Московскую

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В Пензе вернутся к практике дезинфекции мест общего пользования. Соответствующее решение принято из-за роста уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Меры профилактики распространения опасного вируса обсудили на совещании в мэрии в четверг, 15 октября.

«Его провел глава администрации Пензы Андрей Лузгин. В обсуждении также приняли участие заместитель руководителя Управления Роспортребнадзора по Пензенской области Александр Крымов и заместитель прокурора Ленинского района Светлана Брюхина», - пояснили в пресс-службе мэрии.

В Пензе ежедневно выявляют около сотни новых больных коронавирусом. 15 октября в областном центре подтвердили 103 диагноза, 14-го - 122, 13-го - 81, 12-го - 93.

В связи с этим Александр Крымов нацелил городских чиновников продолжение мер профилактики. Они будут проводить проверки торговых объектов и общественного транспорта, обращая повышенное внимание на соблюдение социальной дистанции и масочного режима.

Кроме того, Андрей Лузгин распорядился организовать очередную обработку мест общего пользования на площади Ленина, улице Московской и Фонтанной площади. Эти процедуры регулярно проводили весной и в начале лета, во время первого подъема заболеваемости COVID-19.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

ну вот объясните мне недалекой, зачем поливать площади и остановки дезрастворами? у нас толпами облизывают асфальт и металлические конструкции? но при этом ездят полные автобусы пассажиров без масок и требуют закрыть школы, как основной источник заразы

Гость||

Гость писал(a):

ну вот объясните мне недалекой, зачем поливать площади и остановки дезрастворами? у нас толпами облизывают асфальт и металлические конструкции? но при этом ездят полные автобусы пассажиров без масок и требуют закрыть школы, как основной источник заразы
Это очередной распил и способ припасть к живительному источнику под названием бюджетные средства.

Имя: Гость
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