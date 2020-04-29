Общество

В Пензе вновь продезинфицировали общественные места

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Во вторник, 28 апреля, в общественных местах Пензы провели дезинфекцию. По словам представителей городской администрации, повторная обработка потребовалась из-за неблагоприятной погоды.

Сотрудники санитарной службы и городского управления по делам ГОЧС нанесли дезсредства на остановочные павильоны в центре города, в том числе в районе станции Пенза-I и автовокзала.

«Также в маршрут бригад вошли территории ярмарок выходного дня, входные группы торговых центров и пешеходные зоны на улице Московской, площади Ленина, набережной реки Суры», - добавили в пресс-службе мэрии.

Всего обработке подверглись 108 объектов. Дезинфекцию планируется продолжить и в других районах.

Ранее начальник управления по делам ГОЧС Александр Михайлов сообщил, что срок действия раствора - 32 дня при благоприятных погодных условиях (если нет осадков). После снега или дождя обработку необходимо повторять.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Помогает?

Есть доказательства эффективности?

Или просто списываем бабло и поливаем водичкой?

Гость||

А зачем обрабатывать то, где нельзя находиться: лавочки в скверах, качели, смотровую - на набережной?

Гость||

Гость писал(a):

Помогает?

Есть доказательства эффективности?

Или просто списываем бабло и поливаем водичкой?

Списывают бабло и ничем не поливают.

Гость||

Гость писал(a):

А зачем обрабатывать то, где нельзя находиться: лавочки в скверах, качели, смотровую - на набережной?
Никто их не обрабатывает.

Гость||

А подъезды?

Гость||

Хлорка то дешёвая, какой смысл водой поливать.

Имя: Гость
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