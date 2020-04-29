В Пензе вновь продезинфицировали общественные места

Во вторник, 28 апреля, в общественных местах Пензы провели дезинфекцию. По словам представителей городской администрации, повторная обработка потребовалась из-за неблагоприятной погоды.
Сотрудники санитарной службы и городского управления по делам ГОЧС нанесли дезсредства на остановочные павильоны в центре города, в том числе в районе станции Пенза-I и автовокзала.
«Также в маршрут бригад вошли территории ярмарок выходного дня, входные группы торговых центров и пешеходные зоны на улице Московской, площади Ленина, набережной реки Суры», - добавили в пресс-службе мэрии.
Всего обработке подверглись 108 объектов. Дезинфекцию планируется продолжить и в других районах.
Ранее начальник управления по делам ГОЧС Александр Михайлов сообщил, что срок действия раствора - 32 дня при благоприятных погодных условиях (если нет осадков). После снега или дождя обработку необходимо повторять.
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