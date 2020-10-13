В Пензенской области продлили запрет на посещение лесов

13.10.2020 | 17:13

В Пензенской области по-прежнему сохраняется высокая вероятность возникновения и распространения лесных пожаров. В связи с этим ограничение на посещение гражданами зеленых массивов продлили до 18 октября.

Введен запрет на культурно-массовые мероприятия в лесах, пребывание там людей, чья деятельность не связана с лесной охраной, а также на въезд транспорта. Исключение сделали лишь для водителей, пользующихся дорогами общего пользования, и сотрудников минлесхоза, которые усилят патрулирование, чтобы пресекать нарушения.

«В случае обнаружения пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по телефону диспетчерской службы 8 (8412) 628-450 или по телефону прямой линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00», - напомнили в пресс-службе регионального минлесхоза.

На 13 октября в области зарегистрировали 77 лесных пожаров. Огонь уничтожил площадь в 278,7 га.