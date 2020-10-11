Робот Федор оскорбил пензенского космонавта Александра Самокутяева

11.10.2020 | 16:52

Twitter-аккаунт антропоморфного робота Федора (SKYBOT F-850) удалили после оскорбительных сообщений в адрес космонавтов, в том числе пензенского - Александра Самокутяева.

Несколько дней назад от лица пользователя fedor37516789 был опубликован следующий твит: «Роботы в отличие от Сураева и Самокутяева не подвержены слабостям, не нарушают сухой закон на орбитальной станции, не говорят по заказу чепуху, полностью и без замечаний выполняют полетное задание и не стремятся покинуть Отряд космонавтов ради места в Государственной Думе. Прошу вернуть меня к активной работе! Роботы лучше справляются со своими обязанностями. По крайней мере, лучше, чем эти депутаты».

Таким образом он откликнулся на ролик от 2014 года, который космонавты Максим Сураев и Александр Самокутяев с красными лицами вместе с коллегой Еленой Серовой сняли в защиту тигров.

Пензенца такое высказывание сильно возмутило, и, по данным ТГ-канала «Подъем», он на эмоциях обратился к гендиректору «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину, потребовав незамедлительно принять меры и пригрозив судом за «оскорбления личного плана и профессиональной деятельности».

«Алкоголь там не может присутствовать по двум причинам: во-первых, потому что он запрещен, а вторая причина - если он там и присутствует, то газодатчики и специальные уловители (это в российском сегменте) моментально все схватят. Нас подняли в 12 ночи, сказали, что это задание чуть ли не президентское, и нужно снять этот ролик», - цитирует Самокутяева «Подъем».

В настоящее время аккаунт робота Федора вместе со всеми записями удален. Последние твиты можно найти лишь в кэше «Гугла».

Ria.ru сообщает, что аккаунт появился в 2019 году, когда робота готовили к полету на МКС.

«Роскосмос» анонсировал эту страницу как официальную, изначально на ней от имени робота публиковались подробности подготовки к полету. Однако позже риторика поменялась, робот стал рассказывать и о новостях российской ракетно-космической отрасли, а также комментировать успехи и неудачи зарубежной космонавтики», - уточняет Ria.ru.

В 2020 году Александр Самокутяев был избран депутатом Государственной Думы по 147-му Лермонтовскому одномандатному округу. Жители Пензенской области проголосовали за него на выборах, которые прошли с 11 по 13 сентября.