Пензячку признали лучшей на конкурсе «Студентка России - 2020»

Жительница Пензенской области Дарья Березина стала победительницей конкурса грации, спорта, таланта и патриотизма «Студентка России - 2020». Финал состоялся в Новосибирске в субботу, 10 октября.
В положении о конкурсе, размещенном на официальной странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте», уточняется, что мероприятие включало два этапа.
Первый - прием заявок и отбор участниц. На втором девушек ждали фотосессия, конкурс талантов (необходимо было подготовить сольное выступление продолжительностью не более минуты в одном из жанров искусства: вокал, танец, художественное слово, оригинальный жанр, игра на музыкальных инструментах).
Кроме того, соперницы состязались в таких конкурсах, как спортивный (сдавали нормы ГТО), интеллектуальный (готовили три вопроса, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне), «Я - патриот России!» (создавали 2-минутные ролики на тему «Великая Отечественная война»).
Затем запускалось онлайн-голосование во «ВКонтакте» и Instagram, конкурсантки выставляли по одной своей фотографии на суд публики.
В итоге пензячка Дарья Березина завоевала Гран-при конкурса. 1-й студенткой России - 2020 стала Анастасия Кичмаренко из Алтайского края, 2-й - Марина Пузанкова из Республики Татарстан.
Годом ранее Дарья Березина удостоилась звания первой вице-мисс Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и мистер студенчество».
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
подбородок и веки мордовские. извините, красоты не увидел. блатная?