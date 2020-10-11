Пензячку признали лучшей на конкурсе «Студентка России - 2020»

11.10.2020 | 11:43

Жительница Пензенской области Дарья Березина стала победительницей конкурса грации, спорта, таланта и патриотизма «Студентка России - 2020». Финал состоялся в Новосибирске в субботу, 10 октября.

В положении о конкурсе, размещенном на официальной странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте», уточняется, что мероприятие включало два этапа.

Первый - прием заявок и отбор участниц. На втором девушек ждали фотосессия, конкурс талантов (необходимо было подготовить сольное выступление продолжительностью не более минуты в одном из жанров искусства: вокал, танец, художественное слово, оригинальный жанр, игра на музыкальных инструментах).

Кроме того, соперницы состязались в таких конкурсах, как спортивный (сдавали нормы ГТО), интеллектуальный (готовили три вопроса, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне), «Я - патриот России!» (создавали 2-минутные ролики на тему «Великая Отечественная война»).

Затем запускалось онлайн-голосование во «ВКонтакте» и Instagram, конкурсантки выставляли по одной своей фотографии на суд публики.

В итоге пензячка Дарья Березина завоевала Гран-при конкурса. 1-й студенткой России - 2020 стала Анастасия Кичмаренко из Алтайского края, 2-й - Марина Пузанкова из Республики Татарстан.

Годом ранее Дарья Березина удостоилась звания первой вице-мисс Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и мистер студенчество».