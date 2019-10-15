15.10.2019 | 16:58

Пензенцы никак не могут покорить Всероссийский конкурс интеллекта, творчества и спорта «Мисс и мистер студенчество». В этот раз главный титул достался саратовской красавице, а представительница Сурского края Дарья Березина получила корону первой вице-мисс.

«Когда меня объявляли, я была очень счастлива и очень рада. Там возникла небольшая пауза после имени, и я поняла, что это про меня», - рассказала девушка.

Престижный студенческий конкурс проходил в Чебоксарах. 22 девушки и 20 парней участвовали в дефиле, выступали с презентациями, демонстрировали свои интеллектуальные способности.

«Творческий номер «Змеиные чувства» - это больше акробатический этюд с моим партнером», - пояснила вице-мисс.

Подготовка к конкурсу заняла не один месяц. Представители пензенской делегации признали, что в 2019-м отбор участников национального финала оказался гораздо сложнее, чем в предыдущие годы.

«Были спортивные соревнования, где определялись самые ловкие, самые сильные. В этом году допускались те ребята, которые обязательно хорошо учатся, у них проверялись зачетки и справки об успеваемости. Они обязательно должны были сдать нормы ГТО и обязательно привезти творческий номер», - сообщила руководитель делегации области на конкурсе «Мисс и мистер студенчество России - 2019» Кристина Злыднева.

В Чебоксарах удачно выступил еще один пензенский студент. Георгий Линник стал обладателем титула «мистер интеллект».