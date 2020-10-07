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Общество

Пензенцы стали чаще надевать маски в общественном транспорте

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Водители и кондуктора в Заречном изобрели свой метод борьбы с противниками масок. Автобус не трогается с места, пока человек без индивидуального средства защиты на лице не выйдет из салона или не закроет нос и рот.

В Пензе такие строгие меры в общественном транспорте пока не применяют. Но в последнее время все отметили: пассажиров без масок стало в разы меньше.

«В основном все в масках заходят. Ситуация заметно изменилась», - рассказала кондуктор.

На многих противников использования спецсредств защиты повлияло общественное мнение.

«Мне неприятно, когда другие без масок», - отметила пенсионерка.

На кого-то подействовали слухи о возможных серьезных штрафах, но одна из главных причин - непрекращающийся рост числа заразившихся коронавирусом. По данным на 7 октября, суточный прирост перешагнул психологически важную отметку: вновь инфицированных - плюс 101 человек. В последний раз похожий показатель регистрировали в середине июня.

Пензенцы попали в пятерку регионов по уровню боязни COVID-19. Исследование проводили специалисты Центра политической конъюнктуры Российской Федерации.

Рейды же в городском транспорте уже начались, но пока они имеют профилактический характер - граждан не штрафуют. Проводят работу водители и кондуктора.

«На линии они всем пассажирам по возможности рекомендовали использовать маски, надевать их при входе и в течение поездки не снимать», - пояснил и. о. начальника Управления транспорта и связи г. Пензы Михаил Глушков.

Среди заболевших в Пензе уже есть и водители, и кондуктор. Сказать, сколько пассажиров заразилось именно в транспорте, не представляется возможным.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

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Гость||

Смешно

Гость||

Наконец-то! Неделю назад, пятница, в салоне маршрутки человек 20, из них трое в масках (2 женщины, 1 молодой человек). Остальные - женщины от 18 до 70 (приблизительно) - все без масок. Женщины, хранительницы семьи.

Гость||

Когда вижу на улице персону в маске, меня терзают смутные сомнения по части Л28.. Недоглядели в своё время....

Гость||

Не советую заводить семью с онаморденным

Гость||

Мне тоже неприятно, когда рядом чихают, кашляют и носом шмыгают граждане без масок, хоть бы рукой прикрывались.

Гость||

Гость писал(a):

Мне тоже неприятно, когда рядом чихают, кашляют и носом шмыгают граждане без масок, хоть бы рукой прикрывались.
Зачем же прижимаешься к ним? Отвернись и заслони лицо платочком в лаванде.

Гость||

Нужно было все время носить маски и соблюдать дистанцию-возможно и не было столько заболевших!

Гость||

Гость писал(a):

Не советую заводить семью с онаморденным
Логично. Маска на лице - признак слабого здоровья или психического заболевания))

Гость||

Гость писал(a):

Нужно было все время носить маски и соблюдать дистанцию-возможно и не было столько заболевших!
Брехня. Было бы ещё затяжнее и больше гибели. Головой работайте.

Гость||

Дистанция и позиция лицом к ветру (сзади чхающий-курящий), использование захвата для двери в общественных местах, бхастрика, мытьё рук. Азы поведения в любое время.

Гость||

Ты из дурки сбежал? Нет, тогда тебя туда скоро доставят...

Гость||

Ряд исследований доказывает вред постоянного ношения масок в виде затруднения дыхания, обострения хронических бронхолегочных заболеваний, астмы, увеличения нагрузки на сердечно-сосудистую систему, появления дерматитов, экземы, грибковых заболеваний кожи, развития головных болей, гипоксии головного мозга, депрессий и нарушений сна, а также повышает риск развития таких психопатологических состояний, как тревожность и клаустрофобия

Гость||

Гость писал(a):

Нужно было все время носить маски и соблюдать дистанцию-возможно и не было столько заболевших!
нужно перестать доплачивать за ковидных, и неоплачивать бюджетникам самоизоляцию и болезнь отступит.

Гость||

Да кто Вас заставляет постоянно носить маску-то?На свежем воздухе маска не нужна,дышите кислородом,по воздуху КОВИД не летает,но входя в закрытые помещения как-то Транспорт.магазины,где нет постоянного проветривания,но большая скученность людей,наденьте маску (в транспорте минут 20-30,в магазине приблизительно то же время) и все максимум Вы будете находиться в маске 1--1,5 часа и все,но это дает Вам и окружающим шанс того,что эта зараза обойдет Вас стороной.

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Имя: Гость
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