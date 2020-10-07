Пензенцы стали чаще надевать маски в общественном транспорте

07.10.2020 | 18:18

Водители и кондуктора в Заречном изобрели свой метод борьбы с противниками масок. Автобус не трогается с места, пока человек без индивидуального средства защиты на лице не выйдет из салона или не закроет нос и рот.

В Пензе такие строгие меры в общественном транспорте пока не применяют. Но в последнее время все отметили: пассажиров без масок стало в разы меньше.

«В основном все в масках заходят. Ситуация заметно изменилась», - рассказала кондуктор.

На многих противников использования спецсредств защиты повлияло общественное мнение.

«Мне неприятно, когда другие без масок», - отметила пенсионерка.

На кого-то подействовали слухи о возможных серьезных штрафах, но одна из главных причин - непрекращающийся рост числа заразившихся коронавирусом. По данным на 7 октября, суточный прирост перешагнул психологически важную отметку: вновь инфицированных - плюс 101 человек. В последний раз похожий показатель регистрировали в середине июня.

Пензенцы попали в пятерку регионов по уровню боязни COVID-19. Исследование проводили специалисты Центра политической конъюнктуры Российской Федерации.

Рейды же в городском транспорте уже начались, но пока они имеют профилактический характер - граждан не штрафуют. Проводят работу водители и кондуктора.

«На линии они всем пассажирам по возможности рекомендовали использовать маски, надевать их при входе и в течение поездки не снимать», - пояснил и. о. начальника Управления транспорта и связи г. Пензы Михаил Глушков.

Среди заболевших в Пензе уже есть и водители, и кондуктор. Сказать, сколько пассажиров заразилось именно в транспорте, не представляется возможным.