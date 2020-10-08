В Пензе разработали проект крытого ледового дворца

08.10.2020 | 16:42

В четверг, 8 октября, в администрации Пензы обсудили проектирование крытого ледового дворца общей площадью 5 094,9 кв. м.

Новый объект должен появиться в районе улицы 65-летия Победы в дальнем Арбекове в 2022 году. На его возведение намерены потратить 243 млн 847 тыс. 300 рублей из федерального бюджета. Также привлекут средства региональной и муниципальной казны.

«Согласно проекту на первом этаже будет расположено ледовое поле размером 30 х 60 метров и трибуны на 350 мест, а на втором этаже - зал хореографии, зал общей физической подготовки, раздевальные, санитарные комнаты», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Внутри также предусмотрены вестибюль, кассы, гардероб, санитарные узлы, душевые, административные, технические и вспомогательные помещения, прокат коньков.

Разработка проекта уже завершена. Все документы отправили в Региональный центр государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Пензенской области.

Тему возведения нового комплекса для развития фигурного катания губернатор Иван Белозерцев поднял еще в январе 2019 года. Он распорядился подготовить тренерский состав по этому виду спорта и заранее позаботиться о педагогах.

За основу проекта был взят физкультурно-оздоровительный комплекс в Кузнецке. Директора и тренеры пензенских спортшкол специально выезжали туда, чтобы учесть особенности ФОКа для тренировок фигуристов и сформировать корректное техзадание.