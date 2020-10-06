Жителям Монтажного рассказали, куда делся единственный терапевт

06.10.2020 | 12:54

Жители Монтажного не могут попасть на прием к терапевту. С вопросом, почему в таком большом поселке отсутствует специалист и когда он появится, они обратились в редакцию портала PenzaInform.ru.

В Министерстве здравоохранения Пензенской области ответили, что в городской поликлинике на улице Ушакова, 2, предусмотрена одна ставка участкового врача-терапевта и она укомплектована.

«В настоящее время врач-терапевт находится в отпуске по уходу за ребенком», - разъяснили в минздраве.

Жителям Монтажного предложили записываться на прием к специалисту в одну из 14 поликлиник Пензы.

Ранее сообщалось, что в области с 2018 по 2019 год сократилось число терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов.