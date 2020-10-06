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Общество

Жителям Монтажного рассказали, куда делся единственный терапевт

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Жители Монтажного не могут попасть на прием к терапевту. С вопросом, почему в таком большом поселке отсутствует специалист и когда он появится, они обратились в редакцию портала PenzaInform.ru.

В Министерстве здравоохранения Пензенской области ответили, что в городской поликлинике на улице Ушакова, 2, предусмотрена одна ставка участкового врача-терапевта и она укомплектована.

«В настоящее время врач-терапевт находится в отпуске по уходу за ребенком», - разъяснили в минздраве.

Жителям Монтажного предложили записываться на прием к специалисту в одну из 14 поликлиник Пензы.

Ранее сообщалось, что в области с 2018 по 2019 год сократилось число терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

в одну из 14 поликлиник Пензы.
а примут?

Гость||

Да. На площади Ленина и площади Жукова очень много терапевтов. Городских и областных. Там помогут.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«В настоящее время врач-терапевт находится в отпуске по уходу за ребенком», - разъяснили в минздраве
Как долго врач будет на находится в отпуске ?-и весь посёлок теперь должен мотаться по всей Пензе,дурдом.

Гость||

Гость писал(a):

Да. На площади Ленина и площади Жукова очень много терапевтов. Городских и областных. Там помогут.
Министерство здравоохранения Пензенской области г.Пенза, ул. Пушкина, 163. Вот там они все, кто выучился за счет государства и ничего не делает.

Гость||

А жителям Монтажного интересно, куда делся терапевт? Их, как и многих других в Пензе, интересует, почему не заменяют ушедших в отпуск или заболевших врачей.

Число врачей сокращается, а чиновников минздрава - нет! Им скоро руководить некем будет.

Гость||

Так а почему фото другой поликлиники? Журналистам лень тащиться в Монтажный? Понимаю...

Гость||

Гость писал(a):

Гость|06.10.2020 13:18|

Да. На площади Ленина и площади Жукова очень много терапевтов. Городских и областных. Там помогут.

там лечат будь здоров. А еще на улице Богданова вот там по серьезнее лечат иногда и на ул.М.Горького лечат не всегда но бывает.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

предусмотрена одна ставка участкового врача-терапевта и она укомплектована.
Укомплектована это когда врач сидит и принимает.

Гость||

Главное это укомплектованность Стрючковыми и их роднёй.)))))

Гость||

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Гость||

Ставка одна,и пока она в декрете,на её место никого не возьмут,да никто и не пойдёт на год на два?Зато мамочки кричат ,работодатели не берут на работу с маленькими детьми,вот пример,кто работу то будет выполнять?

Гость||

за чем терапевта забеременела?

Гость||

Гость писал(a):

Укомплектована это когда врач сидит и принимает
Вот именно.

Имя: Гость
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