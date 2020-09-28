Пензенцам показали, как изменился за год строящийся цирк

28.09.2020 | 09:06

Зампред правительства Пензенской области Олег Ягов поделился со своими подписчиками в соцсети «ВКонтакте» видео со стройплощадки цирка.

В коротком ролике показано, каков был прогресс в возведении учреждения культуры с сентября 2019-го по сентябрь 2020-го. За это время специалисты смонтировали купол объекта, претерпел значительные изменения и фасад.

На стройке задействованы около 200 работников. За возведением объекта в режиме онлайн наблюдает губернатор Иван Белозерцев. К ноябрю планируется завершить монтаж купола. Сейчас специалисты заняты обустройством внутренних инженерных сетей, кладочными работами.

Сдать объект планируют в ноябре 2021 года. Это будет самый большой цирк в России, площадь сооружения составляет 26 тысяч квадратных метров. Зал сможет вместить 1 400 зрителей. Пензенский цирк станет крупнейшим по площади в Европе.