Иван Белозерцев: Шутки про цирк кончились даже у кавээнщиков

20.09.2020 | 11:10

В воскресенье, 20 сентября, губернатор Иван Белозерцев поделился с подписчиками в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram видео со строительной площадки нового цирка.

«В комментариях меня часто спрашивают про цирк. Я заезжаю с проверкой каждую неделю, а в кабинете он у меня на онлайн-мониторе, что позволяет видеть, как идет строительство в любое время», - пояснил глава региона.

Иван Белозерцев добавил, что в настоящий момент уже подняли купол сооружения, приступили к установке окон на первом этаже. В скором времени специалисты закроют контур.

«Динамика хорошая, поэтому шутки про цирк кончились даже у КВН-щиков», - сыронизировал в заключение губернатор, поставив в конце поста подмигивающий смайлик.

На кадрах можно видеть возведенный купол цирка, будущую арену сооружения и зрительские места, где трудятся строители.

Ранее сообщалось, что вес металлической конструкции купола без кровельного материала составляет 214 тонн. В амфитеатре запланировано 1 414 мест для зрителей. Над основным залом сделают VIP-ложу, в которой будет не больше 10 кресел.

На строительной площадке трудятся около 200 специалистов.