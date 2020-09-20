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Общество

Иван Белозерцев: Шутки про цирк кончились даже у кавээнщиков

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В воскресенье, 20 сентября, губернатор Иван Белозерцев поделился с подписчиками в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram видео со строительной площадки нового цирка.

«В комментариях меня часто спрашивают про цирк. Я заезжаю с проверкой каждую неделю, а в кабинете он у меня на онлайн-мониторе, что позволяет видеть, как идет строительство в любое время», - пояснил глава региона.

Иван Белозерцев добавил, что в настоящий момент уже подняли купол сооружения, приступили к установке окон на первом этаже. В скором времени специалисты закроют контур.

«Динамика хорошая, поэтому шутки про цирк кончились даже у КВН-щиков», - сыронизировал в заключение губернатор, поставив в конце поста подмигивающий смайлик.

На кадрах можно видеть возведенный купол цирка, будущую арену сооружения и зрительские места, где трудятся строители.

Ранее сообщалось, что вес металлической конструкции купола без кровельного материала составляет 214 тонн. В амфитеатре запланировано 1 414 мест для зрителей. Над основным залом сделают VIP-ложу, в которой будет не больше 10 кресел.

На строительной площадке трудятся около 200 специалистов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — видео vk.com/id572326065
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Гость||

Динамика хорошая, поэтому шутки про цирк кончились даже у КВН-щиков», - сыронизировал в заключение губернатор, поставив в конце поста подмигивающий смайлик.

Армянское радио главный спонсор строительства цирка.

Гость||

Шутки кончились вообще.Петросян отошел от дел.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«В комментариях меня часто спрашивают про цирк. Я заезжаю с проверкой каждую неделю, а в кабинете он у меня на онлайн-мониторе, что позволяет видеть, как идет строительство в любое время», - пояснил глава региона.
Да не уж то . Народу на стройке мало ,почти нет,техника стоит,срок сдачи объекта по контракту 20.12.2020 г.,ни какой форс-мажор в виде пандемии не применим,т.к. катастрофическое отставание от графика было ещё в 2019 году,а вот средства судя по платежам уходили вовремя,так за что? Какие штрафные санкции будут применены к подрядчику за срыв сроков контракта?Какое наказание понесут чиновники которые курируют эту стройку за сррыв сроков контракта?Или будет всё как всегда ,распил бюджетных средств и ни какой ответственности?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Иван Белозерцев добавил, что в настоящий момент уже подняли купол сооружения, приступили к установке окон на первом этаже. В скором времени специалисты закроют контур.
А ни чего что по срокам его должны были ещё в начале 2019 года поставить.

Гость||

Ну когда же в городишке цирк построят или достроят ну так на клоунов хочется посмотреть

Гость||

Включи телевизор и смотри местные новости. Там такие клоуны!))

Гость||

Не говори гоп пока не достроишь

Гость||

Если бы такой бардак происходил при СССР то первого секретаря ОБКОМа уже просто выперли с должности.Ни какой ответственности,одни пустые бла-бла-бла.

Гость||

на клоунов смотри в зеркале!

Гость||

Шутки про белые речные трамвайчики и остановки с подогревом не закончатся.

Гость||

Стройка цирка идёт с отставанием от графика. Не до шуток. Толку от еженедельного посещения цирка Белозерцевым никакого.

Гость||

Областная прокуратура заставила чиновников спуститься с небес на бренную землю:

19 августа 2015

В ходе проведенной прокуратурой Ленинского района г. Пензы проверки выявлены нарушения градостроительного законодательства в деятельности ООО «Волгожилстрой»

Прокуратурой Ленинского района г. Пензы в ходе осуществления надзора за исполнением градостроительного законодательства проведена проверка по факту ненадлежащего исполнения ООО «Волгожилстрой» обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий).

В ходе проверки установлено, что на строительном объекте в г. Пензе по ул. Плеханова, 13 низкое качество бетонирования монолитных конструкций. Бетон недостаточно уплотнен в опалубке, чем нарушены требования проектной документации, разработанной ООО «Нефтестройпроект» и требования «СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87».

По выявленным нарушениям в отношении должностного лица ООО «Волгожилстрой» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов в области стандартизации или требований специальных технических условий либо нарушение установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти до дня вступления в силу технических регламентов обязательных требований к зданиям и сооружениям при проектировании, строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе при применении строительных материалов (изделий).

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении должностное лицо признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ, ему назначено наказание в видe штрафа в размере 20 000 руб.

Строящийся пензенский цирк - объект массового пребывания людей. Для этих объектов существует обязательное проведение государственной экспертизы проектной документации!

Без утверждения проектно-сметной документации вести строительство на территории Российской Федерации запрещено, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

Проектная документация или проектно-сметная документация (ПСД) – это установленный перечень документов, который подтверждает целесообразность строительства, наличие условий, необходимых для реализации проекта, и описывает суть проекта.

ПСД представляет собой пакет документов в виде карт, схем, чертежей и текстовых материалов, которые детально описывают архитектурные, технологические, инженерные и технические решения, реализация которых необходима для осуществления строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

Согласно законодательству РФ, разработка проектной документации является обязательной при проведении строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов капитального строительства.

Разработка ПСД, ее согласование и экспертиза являются начальным этапом строительных работ. В течение всего процесса строительства, реконструкции объекта или проведении капитального ремонта строительная организация руководствуется принятой и утвержденной проектно-сметной документацией.

В соответствии с законодательством РФ, все работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства должны проводиться в строгом соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Нормы осуществления вышеуказанных работ закреплены законодательно.

Факт остается фактом! Строительство пензенского цирка, без утвержденной проектно-сметной документации доверили самарскому ООО "Волгожилстрой", под "чутким" руководством известного самарского... мошенника - генерального директора Ивана Хандогина, который привлекался к уголовной ответственности по ст. 159 ч.4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере)

Для справки: В 2005 г. Иван Владимирович Хандогин стал фигурантом уголовного дела как директор ООО ИСК "Перспектива 21" и в суд было направлено уголовное дело, возбужденное 04.09.05 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Хандогина И.В, который являясь директором ООО СК "Перспектива 21", в период с 10.12.2002 года по июль 2003 года, путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом строительства жилого дома по адресу: г.Самара, ул.А.Толстого, 77-81 завладел денежными средствами граждан в сумме 14 176 155,00 рублей, чем причинил гражданам - "дольщикам" материальный ущерб в особо крупном размере. По результатам расследования Хандогину И.В. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.2 ст. 174-1, ч.1 ст.201 УК РФ и в ноябре 2006 года уголовное дело было направлено в суд с обвинительным заключением.

В ноябре 2007 года Федеральным судом Ленинского района г.Самары Хандогин И.В. признан виновным в совершении инкриминируемых деяний, назначена мера наказания в виде 4-х лет лишения свободы с испытательным сроком 5,6 года.

Гость||

Не торопись, Иван.

Гость||

А Пензенская область цирк

Гость||

Завтра представление в филиале цирка на ул.Кирова.

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