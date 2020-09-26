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Общество

Для жителей Пензы организуют сдачу нормативов ГТО

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С понедельника, 28 сентября, в Пензе муниципальный центр тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проводит прием нормативов ГТО.

Сдать их можно во дворце спорта «Рубин» (г. Пенза, ул. Революционная, 9).

Пензенцев, желающих проверить свои силы, будут ждать в понедельник, среду и пятницу (с 14:00 до 15:45), а также во вторую субботу месяца (с 9:00 до 10:45).

«По всем вопросам можно обращаться по телефону 49-08-80», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Кто сдал на нормы ГТО, тот настоящее гов...о!

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