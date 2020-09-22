За сутки в Пензенской области выявили еще 93 случая коронавируса

22.09.2020 | 10:31

По информации московского оперативного штаба, за сутки в Пензенской области прибавилось 93 новых пациента с коронавирусом.

На вторник, 22 сентября, общее количество случаев инфекции достигло 10 154.

21-го числа выявили 92 заразившихся, 20-го - 94, 19-го - 97.

С начала эпидемии в регионе COVID-19 успешно побороли 8 545 человек. 123 пациента (55 мужчин и 68 женщин) скончались. Возраст умерших - от 34 до 90 лет, почти все они страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.

В Пензенской области действие режима повышенной готовности продлено до 1 октября включительно. Жители по-прежнему обязаны носить маски в помещениях и общественных местах.