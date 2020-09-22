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Общество

За сутки в Пензенской области выявили еще 93 случая коронавируса

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По информации московского оперативного штаба, за сутки в Пензенской области прибавилось 93 новых пациента с коронавирусом.

На вторник, 22 сентября, общее количество случаев инфекции достигло 10 154.

21-го числа выявили 92 заразившихся, 20-го - 94, 19-го - 97.

С начала эпидемии в регионе COVID-19 успешно побороли 8 545 человек. 123 пациента (55 мужчин и 68 женщин) скончались. Возраст умерших - от 34 до 90 лет, почти все они страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.

В Пензенской области действие режима повышенной готовности продлено до 1 октября включительно. Жители по-прежнему обязаны носить маски в помещениях и общественных местах.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Инаугурация прошла, сечас попрет вирус

Диалектика-с!

Гость||

На все уже 28 сентября близко...

Гость||

а что 28-го?

Гость||

Гость писал(a):

На все уже 28 сентября близко...
Говорят уже что приказы в школы спустили с 28 сентября на удаленку.

Гость||

Как надоел этот бред

Гость||

Никаких приказов не будет, просто все уйдут на больничный. У нас уже 50% в классе дома.

Гость||

Когда начнёт раьотать правительство в Пензенской области ! Берите пример с Саратова, а то молчат всё пинка с Москвы ждут.

Имя: Гость
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