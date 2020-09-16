Из-за пандемии детям не удалось отдохнуть в мусульманском лагере

16.09.2020 | 16:33

Из-за угрозы распространения коронавируса дети из Пензенской области не смогли отправиться в мусульманский оздоровительный лагерь «Муслим».

Сложившуюся ситуацию обсудили на заседании координационного совета, в котором принял участие муфтий ДУМ Пензенской области Ислям-хазрат Дашкин.

«В связи с пандемией в этом году не удалось провести смены. Тем, кто оплатил заранее путевки, деньги были возвращены, остальные пожелали перенести денежные средства за лагерь на следующий год», - пояснили в пресс-службе ДУМ ПО.

Участники собрания обговорили возможность проведения дополнительных детских смен, обсудили улучшение материально-технической базы лагеря, его презентацию на различных бизнес-площадках.

«Практика показывает необходимость создания отдельной структуры для проведения профильных смен отдыха детей», - добавили в пресс-службе.

В целом в Пензенской области в связи с эпидемией коронавируса ребята смогли отдохнуть в местных лагерях лишь на третьем этапе снятия ограничений. Заезд в оздоровительные организации стартовал 1 августа. Было решено, что проведут лишь две смены.

Всего отдохнуть и оздоровиться смогли 12 248 юных жителей региона.