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Общество

Из-за пандемии детям не удалось отдохнуть в мусульманском лагере

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Из-за угрозы распространения коронавируса дети из Пензенской области не смогли отправиться в мусульманский оздоровительный лагерь «Муслим».

Сложившуюся ситуацию обсудили на заседании координационного совета, в котором принял участие муфтий ДУМ Пензенской области Ислям-хазрат Дашкин.

«В связи с пандемией в этом году не удалось провести смены. Тем, кто оплатил заранее путевки, деньги были возвращены, остальные пожелали перенести денежные средства за лагерь на следующий год», - пояснили в пресс-службе ДУМ ПО.

Участники собрания обговорили возможность проведения дополнительных детских смен, обсудили улучшение материально-технической базы лагеря, его презентацию на различных бизнес-площадках.

«Практика показывает необходимость создания отдельной структуры для проведения профильных смен отдыха детей», - добавили в пресс-службе.

В целом в Пензенской области в связи с эпидемией коронавируса ребята смогли отдохнуть в местных лагерях лишь на третьем этапе снятия ограничений. Заезд в оздоровительные организации стартовал 1 августа. Было решено, что проведут лишь две смены.

Всего отдохнуть и оздоровиться смогли 12 248 юных жителей региона.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото dumpo.ru
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Гость||

Очень интересная новость.Держите нас в курсе.

Гость||

Извините, но смеялся чет.

Гость||

Такая новость должна быть на первом в программе Время в 21.00

Гость||

Все без маски и дышат друг в друга не соблюдая дистанции. Их вирус не берет?

Имя: Гость
Комментарий:

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