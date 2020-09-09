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Общество

В регионе подвели итоги летней оздоровительной кампании

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Во вторник, 8 сентября, в региональном управлении Роспотребнадзора подвели итоги летней оздоровительной кампании 2020 года.

Всего на территории области работали 249 организаций отдыха и оздоровления детей, в их числе 10 загородных лагерей, 9 - труда и отдыха, 228 - на базе общеобразовательных учреждений, 1 - на базе санатория «Надежда», а также детский санаторий «Нива».

В связи с эпидемией коронавируса ребята смогли отдохнуть в лагерях лишь на третьем этапе снятия ограничений. Заезд детей в оздоровительные организации стартовал 1 августа. Было решено, что проведут лишь две смены.

Всего отдохнуть и оздоровиться смогли 12 248 юных жителей региона.

Все летние лагеря имели заключение о соответствии требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. В организации закупили оборудование для акарицидных и дератизационных обработок, а также установки для обеззараживания воздуха, антисептики, бесконтактные термометры, маски и перчатки, дезинфицирующие средства.

Весь персонал был обследован на коронавирус методом ПЦР. Чтобы не допустить распространения инфекции, лагеря наполнили лишь на 50% от проектной вместимости. Все организации работали в закрытом режиме. Ежедневно медики проводили утренние фильтры, измеряли температуру, специалисты делали влажную уборку с применением дезинфектантов.

«Массовых инфекционных заболеваний детей в подконтрольных оздоровительных учреждениях региона не было, аварийных ситуаций в лагерях не зарегистрировано. За весь период летней оздоровительной кампании жалоб и обращений на неудовлетворительные условия проживания и некачественное питание в лагерях в адрес управления Роспотребнадзора не поступало», - отметили в ведомстве.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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