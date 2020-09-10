Отчисленный студент из Пензенской области незаконно получал выплаты

10.09.2020 | 14:21

В Пензенской области служители Фемиды наказали отчисленного студента.

Молодой человек после окончания школы поступил в московский колледж, где получил справку об обучении по очной форме с 01.09.2016 по 30.06.2019, благодаря которой ему назначили пенсию по потере кормильца и социальные доплаты.

«Ответчик в заявлении был предупрежден под роспись о необходимости безотлагательно извещать территориальный орган об обстоятельствах, влияющих на изменение размера социальных выплат, а также влекущих прекращение выплаты», - пояснили в Никольском районном суде.

Через два месяца парня отчислили, однако бывший студент не стал сообщать в пенсионный фонд о своей неудаче, а продолжал получать деньги и тратить их по своему усмотрению.

Таким образом, за период с 01.12.2016 по 30.06.2019 он обогатился на 255 511 рублей, из которых 162 067 - пенсия по случаю потери кормильца, 88 444 - переплата федеральной социальной доплаты к ней и 5 000 рублей - единовременная денежная выплата.

Узнав правду, пенсионный фонд подал иск на возмещение молодым человеком незаконно полученных средств. Суд рассмотрел дело заочно и удовлетворил требования истца.

Помимо основной суммы парень должен будет оплатить еще и государственную пошлину.

А совсем недавно в Бессоновском районе Минздрав обратился к служителям Фемиды, чтобы взыскать стоимость целевого обучения с бывшей студентки пензенского вуза.