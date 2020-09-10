Отчисленный студент из Пензенской области незаконно получал выплаты

В Пензенской области служители Фемиды наказали отчисленного студента.
Молодой человек после окончания школы поступил в московский колледж, где получил справку об обучении по очной форме с 01.09.2016 по 30.06.2019, благодаря которой ему назначили пенсию по потере кормильца и социальные доплаты.
«Ответчик в заявлении был предупрежден под роспись о необходимости безотлагательно извещать территориальный орган об обстоятельствах, влияющих на изменение размера социальных выплат, а также влекущих прекращение выплаты», - пояснили в Никольском районном суде.
Через два месяца парня отчислили, однако бывший студент не стал сообщать в пенсионный фонд о своей неудаче, а продолжал получать деньги и тратить их по своему усмотрению.
Таким образом, за период с 01.12.2016 по 30.06.2019 он обогатился на 255 511 рублей, из которых 162 067 - пенсия по случаю потери кормильца, 88 444 - переплата федеральной социальной доплаты к ней и 5 000 рублей - единовременная денежная выплата.
Узнав правду, пенсионный фонд подал иск на возмещение молодым человеком незаконно полученных средств. Суд рассмотрел дело заочно и удовлетворил требования истца.
Помимо основной суммы парень должен будет оплатить еще и государственную пошлину.
А совсем недавно в Бессоновском районе Минздрав обратился к служителям Фемиды, чтобы взыскать стоимость целевого обучения с бывшей студентки пензенского вуза.
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