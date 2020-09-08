Студентку пензенского вуза отчислили и оштрафовали после академотпуска

08.09.2020 | 16:26

В Бессоновском районе с бывшей студентки пензенского вуза взыскали стоимость целевого обучения.

В августе 2014 года девушка заключила договор с Министерством здравоохранения Пензенской области, по условиям которого после успешного обучения лечебному делу должна была поступить на работу в Бессоновскую районную больницу.

В обязанности минздрава входила организация практики в этом учреждении в процессе получения образования.

Однако планам не суждено было сбыться: девушка взяла академический отпуск и, когда он кончился, к занятиям не вернулась. В сентябре 2017 года по этой причине ее отчислили из вуза.

Минздрав обратился в суд с требованием взыскать с бывшей студентки средства, затраченные на предоставление ей мер социальной поддержки, а также оштрафовать на сумму, в два раза превышающую размер расходов.

«Возражения по иску от ответчика не поступили», - уточнили в пресс-службе Бессоновского районного суда.

В итоге девушку обязали выплатить 25 200 рублей и расходы по оплате госпошлины.