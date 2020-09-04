В Пензенской области коронавирус унес жизнь онкобольной

04.09.2020 | 20:20

В Пензенской области от коронавирусной инфекции умерла женщина, страдавшая онкологическим заболеванием. Об этом стало известно в пятницу, 4 сентября.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, у 68-летней пациентки было злокачественное образование в пищеводе с метастазами. Это привело к развитию субкомпенсированного стеноза пищевода. В апреле текущего года женщина проходила лучевую терапию.

Также она страдала другими хроническими недугами: ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, атеросклерозом, сахарным диабетом II типа, диабетической нефропатией, ожирением III степени. У нее был узловой зоб.

При этом причиной смерти названа коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией. Пенсионерка стала 112-й жертвой COVID-19 в регионе.

«Выписаны сегодня 124 человека. Итого выздоровевших - 8 003», - сообщила Черемушкина.

По данным на 4 сентября, в области зарегистрировано 8 454 случая коронавирусной инфекции.