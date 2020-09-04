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Происшествия

В Пензенской области коронавирус унес жизнь онкобольной

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В Пензенской области от коронавирусной инфекции умерла женщина, страдавшая онкологическим заболеванием. Об этом стало известно в пятницу, 4 сентября.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, у 68-летней пациентки было злокачественное образование в пищеводе с метастазами. Это привело к развитию субкомпенсированного стеноза пищевода. В апреле текущего года женщина проходила лучевую терапию.

Также она страдала другими хроническими недугами: ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, атеросклерозом, сахарным диабетом II типа, диабетической нефропатией, ожирением III степени. У нее был узловой зоб.

При этом причиной смерти названа коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией. Пенсионерка стала 112-й жертвой COVID-19 в регионе.

«Выписаны сегодня 124 человека. Итого выздоровевших - 8 003», - сообщила Черемушкина.

По данным на 4 сентября, в области зарегистрировано 8 454 случая коронавирусной инфекции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Стройте крематорий и выполняйте требования Роспотребнадзора.

Гость||

Бред собачий. Из миллиона трёхсот или пятисот тысяч человек живущих в области больны восемь тысяч. Но главный вопрос чем?

Гость||

В Пензенской области рак унес еще жизнь еще одной коронобольной. Бэ-бэ, все на выборы.

Гость||

Наша партия самая лучшая!!! Она заботится о народе!!! У нас появляются рабочие места, продукты все натуральные, зарплата растет. Эт только в Финляндии обеды для всех школьников бесплатные, без изменений конституции. У нас то другой путь. У нас ,бэ-бэ

Гость||

Есть у меня чувство что с сегодняшнего дня и по 13 число количество заразившихся и заражённых будет снижаться каждый день.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(a):

Бред собачий. Из миллиона трёхсот или пятисот тысяч человек живущих в области больны восемь тысяч. Но главный вопрос чем?
Обычным насморком и ангиной...

Имя: Гость
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