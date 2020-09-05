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Общество

Чиновники областного министерства образования сдали нормы ГТО

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Единственная аббревиатура, которая вызывает у чиновников министерства образования не головную боль, а положительные эмоции, - не ОГЭ И ЕГЭ, а ГТО.

Заместитель главы ведомства Гузяль Баткаева сдала нормативы по поднятию туловища на время - нужно сделать как можно больше повторов за минуту. 15 раз - для старшей возрастной категории золотой результат.

«Всю жизнь занимаюсь спортом. Вечером на эллипсе тренируюсь, бегаю, зимой - лыжи», - рассказала заместитель министра образования Пензенской области Гузяль Баткаева.

Министерство образования стало первым госучреждением, где центр тестирования комплекса ГТО в Пензе организовал свою выездную площадку.

«В спартанских условиях. Мы привезли восемь упражнений: стрельба из электронного оружия, наклоны, упражнения на гибкость, силу рук, пресс, челночный бег 3×10, бег на 30 метров», - уточнил руководитель муниципального центра тестирования комплекса ГТО г. Пензы Владимир Антонов.

«Мы - не просто государственные служащие. У нас исполнительный орган власти, мы отвечаем за систему образования и реализуем образовательную политику. Занятия физкультурой, спортом - очень важная составляющая воспитательной работы, формирования здорового образа жизни, прежде всего, у детей», - заявил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

На гибкость, силу и скорость позже проверят чиновников министерств здравоохранения, лесного и сельского хозяйства Пензенской области. Сегодня к труду и обороне должны быть готовы все.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Цирк и показуха?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сегодня к труду и обороне должны быть готовы все.
Про труд загнули,а от кого обороняться готовитесь?

Гость||

К труду готовы. Теперь осталось подождать, когда эта готовность понадобится.

Д-р Шаффхаузен||

Гранату метали? Ведь вокруг враги, которые хотят нас поработить. Фейгина прыгала и отжималась?

Гость||

Возрождают все советское,а на дворе капитализм,взрыв мозга,идиотизм..

Д-р Шаффхаузен||

Вот теперь спокоен. Готовы к труду и обороне на самом деле. Если враги нападут, поляки например, то есть кому Русь-матушку защитить.

Имя: Гость
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