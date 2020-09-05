Чиновники областного министерства образования сдали нормы ГТО

05.09.2020 | 18:45

Единственная аббревиатура, которая вызывает у чиновников министерства образования не головную боль, а положительные эмоции, - не ОГЭ И ЕГЭ, а ГТО.

Заместитель главы ведомства Гузяль Баткаева сдала нормативы по поднятию туловища на время - нужно сделать как можно больше повторов за минуту. 15 раз - для старшей возрастной категории золотой результат.

«Всю жизнь занимаюсь спортом. Вечером на эллипсе тренируюсь, бегаю, зимой - лыжи», - рассказала заместитель министра образования Пензенской области Гузяль Баткаева.

Министерство образования стало первым госучреждением, где центр тестирования комплекса ГТО в Пензе организовал свою выездную площадку.

«В спартанских условиях. Мы привезли восемь упражнений: стрельба из электронного оружия, наклоны, упражнения на гибкость, силу рук, пресс, челночный бег 3×10, бег на 30 метров», - уточнил руководитель муниципального центра тестирования комплекса ГТО г. Пензы Владимир Антонов.

«Мы - не просто государственные служащие. У нас исполнительный орган власти, мы отвечаем за систему образования и реализуем образовательную политику. Занятия физкультурой, спортом - очень важная составляющая воспитательной работы, формирования здорового образа жизни, прежде всего, у детей», - заявил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

На гибкость, силу и скорость позже проверят чиновников министерств здравоохранения, лесного и сельского хозяйства Пензенской области. Сегодня к труду и обороне должны быть готовы все.