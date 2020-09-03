Заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает расти

03.09.2020 | 10:32

В Пензенской области вновь выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Статистику на четверг, 3 сентября, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 85 новых больных. Их общее число достигло 8 364.

Накануне стало известно о 110-й жертве опасной инфекции в Пензенской области. Ею оказался 68-летний мужчина, имевший ряд хронических заболеваний.

2 сентября из больниц выписали 80 человек, и общее число выздоровевших стало 7 778.