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Общество

Заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает расти

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В Пензенской области вновь выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Статистику на четверг, 3 сентября, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 85 новых больных. Их общее число достигло 8 364.

Накануне стало известно о 110-й жертве опасной инфекции в Пензенской области. Ею оказался 68-летний мужчина, имевший ряд хронических заболеваний.

2 сентября из больниц выписали 80 человек, и общее число выздоровевших стало 7 778.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

В Пемзе растёт, а в остальной России - стоит на месте! Волшебство статистики! Чуров и Памфилова завидуют!

Гость||

Гость писал(a):

В Пемзе растёт, а в остальной России - стоит на месте! Волшебство статистики! Чуров и Памфилова завидуют!
сегодня это особенно заметно-лишь 5 не хватило до 5000(держат по приказу)одно дело 4995,и совсем другое-5000.

Гость||

Началось в деревне утро

Гость||

Нужно коронавирус лечить Новичком.

Гость||

Все идет по плану... (Е.Летов)

Гость||

«Избыточность мер очевидна. Это было не что иное, как гибридная война, когда на фоне достаточно серьезной эпидемиологической ситуации шла массированная, спланированная, многокомпонентная информационная террористическая атака», — сказал Онищенко. Он отметил, что из-за жестких ограничительных мер практически во всех странах растет смертность, вызванная не столько коронавирусом, сколько не сделанными вовремя плановыми операциями.

Онищенко добавил, что Минздраву и Роспотребнадзору следовало не слепо выполнять все требования ВОЗ, а использовать опыт собственной школы эпидемиологии. «Сегодня нам аукается изоляция, которая была. Регистрируется достаточно высокое количество психозов: вместо того чтобы рассказывать, как это все профилактировать, идут устрашающие репортажи. Скандинавы были правы», — заключил медик.

Гость||

Онищенко прав...

Гость||

Кого устрашили? Люди забили на всё. Едят на улице грязными руками и детей своих на это настраивают. Лезут во всю косметику в магазинах и ходят на красный.

Гость||

Заболеваемость растет, а праздники правительство устраивают. Абсурд. Пир во время пандемии.

Гость||

Ничего, 20го всех загонят по домам.1151

Гость||

Закралась надо школы.

Гость||

Прочитал, что в России в 2020 году рекордная убыль населения ожидается около 150000. А раньше типа только 30 тыс. была в среднем. Вопрос: уж не от ковида ли 120000 умрут? Это для размышлений тому дурачку, который пишет тут, что вирус не опасен для большинства.

Гость||

Почему к нас в Пензе при росте заболеваемости проводят массовые мероприятия?

Гость||

Гость писал(a):

Заболеваемость растет, а праздники правительство устраивают. Абсурд. Пир во время пандемии.
Что толку об этом писать? Нас кто-то слышит?

Гость||

Это фейк.

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Имя: Гость
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