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Происшествия

110-й жертвой коронавируса в Пензенской области стал мужчина

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В Пензенской области зарегистрирована 110-я смерть от новой коронавирусной инфекции, осложненной пневмонией. Болезнь унесла жизнь 68-летнего мужчины. Информацию об этом обнародовали в среду, 2 сентября.

Известно, что пенсионер страдал артериальной гипертензией, хронической обструктивной болезнью легких, хроническим бронхитом, ожирением II степени, цереброваскулярной болезнью. В 2017 году он перенес инсульт.

«Выписаны сегодня 80 человек. Итого выздоровевших - 7 778», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Пензенской области вновь растет. За последние сутки было зарегистрировано 79 новых случаев, общее число заражений достигло 8 279.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Но на самом деле умерших за полтыщи где то...

Гость||

Дина чёткая тёлыча

Гость||

Больше массовых мероприятий нужно. А то мало. Надо , чтобы каждый день.

Гость||

Не повезло хотя балячек многовато и кто же этот вирус запустил ?

Имя: Гость
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