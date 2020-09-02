110-й жертвой коронавируса в Пензенской области стал мужчина

02.09.2020 | 20:48

В Пензенской области зарегистрирована 110-я смерть от новой коронавирусной инфекции, осложненной пневмонией. Болезнь унесла жизнь 68-летнего мужчины. Информацию об этом обнародовали в среду, 2 сентября.

Известно, что пенсионер страдал артериальной гипертензией, хронической обструктивной болезнью легких, хроническим бронхитом, ожирением II степени, цереброваскулярной болезнью. В 2017 году он перенес инсульт.

«Выписаны сегодня 80 человек. Итого выздоровевших - 7 778», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Пензенской области вновь растет. За последние сутки было зарегистрировано 79 новых случаев, общее число заражений достигло 8 279.