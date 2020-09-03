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Общество

Министр строительства РФ высоко оценил «Территорию жизни»

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В среду, 2 сентября, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев нанес рабочий визит в Пензу. Вместе с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым он посетил новую школу в жилом комплексе «Арбековская застава». Учебное заведение посещает более 800 учеников.

«Школа решает сразу несколько задач. Во-первых, ее открытие позволило отменить вторую смену в других учебных заведениях - к нам перешли территориально приписанные ученики. Во-вторых, школа является социокультурным центром микрорайона», - отметил директор школы № 78 им. генерала В. А. Глазунова Юрий Каленов.

Советник генерального директора г«Территории жизни» Федор Тощев рассказал о развитии микрорайона Арбековская Застава и строительстве нового жилого комплекса «Лугометрия» в одном из самых больших и перспективных для развития районов Пензы.

«В Арбековской Заставе будет еще одна школа. Кроме того, уже проектируется детский сад. У семей, которые заселятся в 2020-2024 годах, будут все удобства для детей. Комфортная среда - это приоритет развития самого микрорайона», - рассказал коммерческий директор ГК «Территория жизни» Микаил Намазов.

Будущие новоселы могут быть уверены в качестве своего жилья. Гости убедились в этом, посетив smart-завод «Бетониум». Комбинат производит высокотехнологичные домокомплекты, которые используются для возведения «Лугометрии».

Офисы продаж ЖК «Лугометрия» и ЖК «Арбековская застава» расположены по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 7. Они работают ежедневно с 9:00 до 21:00. Также информацию можно узнать по телефонам: +7 (8412) 282-807, +7 (8412) 203-000.

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