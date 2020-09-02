Владимир Стрючков возглавил больницу в Сосновоборском районе

02.09.2020 | 14:28

На должность главного врача ГБУЗ «Сосновоборская участковая больница» назначен Владимир Андреевич Стрючков. Об этом порталу PenzaInform.ru сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Соответствующий приказ минздрава был издан 19 августа 2020 года.

На сайте больницы о новом главвраче информации немного. Названы лишь дата рождения: 7 марта 1992 года - и образование (высшее).

Примечательно, что новый главврач Сосновоборской участковой больницы является тезкой и однофамильцем бывшего министра здравоохранения региона - Владимира Викторовича Стрючкова, осужденного за изнасилование 27-летней женщины и совершение в отношении нее иных действий сексуального характера.

Преступление было совершено 30 апреля 2019 года в Сосновоборском районе. 25 мая 2020-го экс-министра приговорили к трем годам и трем месяцам колонии общего режима. Подсудимый признал свою вину, он и его защитник подали апелляции на приговор Сосновоборского районного суда. Приговор был изменен в части определения порядка зачета наказания.