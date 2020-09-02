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Общество

Владимир Стрючков возглавил больницу в Сосновоборском районе

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На должность главного врача ГБУЗ «Сосновоборская участковая больница» назначен Владимир Андреевич Стрючков. Об этом порталу PenzaInform.ru сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Соответствующий приказ минздрава был издан 19 августа 2020 года.

На сайте больницы о новом главвраче информации немного. Названы лишь дата рождения: 7 марта 1992 года - и образование (высшее).

Примечательно, что новый главврач Сосновоборской участковой больницы является тезкой и однофамильцем бывшего министра здравоохранения региона - Владимира Викторовича Стрючкова, осужденного за изнасилование 27-летней женщины и совершение в отношении нее иных действий сексуального характера.

Преступление было совершено 30 апреля 2019 года в Сосновоборском районе. 25 мая 2020-го экс-министра приговорили к трем годам и трем месяцам колонии общего режима. Подсудимый признал свою вину, он и его защитник подали апелляции на приговор Сосновоборского районного суда. Приговор был изменен в части определения порядка зачета наказания.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото sosnovrb.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

На сайте странице
Журналисты, может все таки на странице сайта? Или еще лучше в школу?

Гость||

Тезкой, однофамильцем и однорайонцем.

Гость||

это какая-то игра...

Гость||

Оригинально.

Гость||

Прицелом пользоваться умеет?

Гость||

А чо худой такой?

Гость||

Дисциплина в ЦРБ будет железная.Ежели что..

Гость||

Все теперь ждать будут когда же отприцелят

Гость||

Шооо опять?

Гость||

какая прелесть теперь подчененая изнасилованая врачь будет подчиняться родствинику стрючкова.в.в.который ее насиловал.минздрав пензенской области что ни в курсе что изнасилованая работает в сосноваборской больнице.

Гость||

А может всё таки родственник?

Гость||

Это что,прикол такой?

Гость||

ТАК МОЖНО И ДО ИНФАРКТА ДОВЕСТИ!!!

Гость||

1992 года рождения , 6 лет в ВУЗе, год интернатура, то есть он врачом самостоятельно отработал 2-3года. Чей же такой скороспелый вундеркинд главврач целого района области?Не начальник медпункта , а высокопоставленное юридическое лицо с кучей полномочий и финансовых потоков .

Имя: Гость
Комментарий:

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